Eerste actieve NFL-speler komt openlijk uit voor homoseksualiteit

Carl Nassib Beeld AFP

De 28-jarige Nassib vertelde dat hij hoopte dat zijn voorbeeld de zichtbaarheid van andere homoseksuele atleten vergroot. “Ik wilde even kort de tijd nemen om te zeggen dat ik homo ben,” zei hij in de video, die werd opgenomen bij zijn huis in Pennsylvania. “Ik was al een tijdje van plan om dit te doen, maar eindelijk voel ik me op mijn gemak om het kwijt te kunnen. Ik heb echt het beste leven, de beste familie, vrienden en baan die een man zich kan wensen.”

Acceptatie

De speler benadrukt het te doen omdat hij het belangrijk vindt homoseksualiteit in de sport zichtbaar te maken. “Ik hoop eigenlijk dat video’s als deze en het hele proces van uit de kast komen op een dag niet meer nodig zijn. Maar tot die tijd zal ik mijn best doen en mijn steentje bijdragen aan een ​​cultuur van acceptatie en medeleven.”

Nassib zei verder dat hij 100.000 dollar zal doneren aan het Trevor Project, een Amerikaanse organisatie die zich hard maakt om zelfmoord onder lhbti-jongeren te voorkomen.

Nassib is de eerste actieve speler uit een NFL-team die als homo uit de kast komt. Dat is vooral belangrijk, aangezien American football de bestbekeken sport in de VS is en de NFL de rijkste sportcompetitie van de wereld. In het verleden vertelden ook andere spelers over hun homoseksualiteit, maar vaak nadat ze gestopt waren met hun carrière. In 2014 kwam college speler Michael Sam uit de kast vlak voor hij werd geselecteerd door de St. Louis Rams, maar hij speelde nooit een reguliere wedstrijd in de NFL.

Steun van de ploeg

Zijn team, de Raiders, prees Nassib voor de stap die hij heeft gezet. ‘Trots op je Carl,’ schreef het team als reactie bij de Instagrampost van hun teamgenoot. Ook krijgt hij steun van de NFL. ‘De NFL is trots dat hij vandaag moedig zijn waarheid deelt. Representatie is belangrijk. We delen zijn hoop dat dit soort uitspraken binnenkort niet meer nieuwswaardig zullen zijn, terwijl we naar volledige gelijkwaardigheid van de lhbti-gemeenschap gaan. We wensen Carl veel succes komend seizoen,’ staat in een verklaring van de National Football League.