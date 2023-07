Een ruwe diamant, een afscheid en een rentree: let dit WK op deze vijf speelsters

Beeld DAN HIMBRECHTS/EPA

De beste: Alexia Putellas (Spanje)

Vorig jaar rond deze tijd dompelde Alexia Putellas de voetbalwereld in rouw. Vlak voor het EK scheurde ze haar kruisband af, en de gemankeerde kanshebber Spanje kon na de kwartfinale naar huis. ‘La Roja’ is nu op oorlogssterkte, want ‘de koningin’ kwam topfit aan in Australië. Waarom die bijnaam? Putellas is aanvoerder van het schier onoverwinnelijke FC Barcelona, werd de afgelopen twee jaar uitgeroepen tot beste speelster ter wereld en is het huidige boegbeeld van de sport. De aanvallende middenvelder kan zowel verdedigen als doelpunten maken. Na het verwerken van haar vaders dood in 2012 draagt Putellas al haar successen aan hem op. Niemand is er zo op gebrand wereldkampioen te worden als Alexia 2.0, zoals ze zich noemt na het overwinnen van alle hindernissen.

Alexia Putellas (tweede van links). Beeld Hagen Hopkins/Getty Images

De laatste dans: Megan Rapinoe (Verenigde Staten)

Haar strijd rond lhbti+-acceptatie en gelijke betaling voor vrouwelijke speelsters, die ook tijdens toernooien doorgaat en waarvoor ze graag ruziemaakt met presidenten (zowel Donald Trump als Joe Biden), belichaamt Megan Rapinoe minstens zo als haar uitzonderlijke voetbalprestaties. Geen speelster is zo veelbesproken als de Amerikaanse. De aanvaller leidde haar land naar drie wereldtitels op rij en komend WK moet nummer vier worden. De titelverdediger speelt in de groepsfase tegen Nederland. Vanwege hun favorietenstatus en uitgesproken mening over maatschappelijke thema’s volgt Netflix de Amerikaanse vrouwen tijdens het WK. Het wordt Rapinoe’s laatste toernooi; ze stopt na dit seizoen. Nu ze met 38 jaar op leeftijd is, moeten andere wereldsterren als Alex Morgan en Sophia Smith de Amerikaanse kar trekken. Maar het laatste kunstje van dit voetbalicoon wordt sowieso een historisch sportmoment.

Megan Rapinoe. Beeld Brad Smith/Getty Images

De rentree: Wendie Renard (Frankrijk)

Bij Les Bleu(e)s zijn de huwelijken tussen bondscoaches en spelers vaak allesbehalve gelukkig, zowel (in het verleden) bij de mannen als bij de vrouwen. Wendie Renard, de bijna 1,90 meter lange rots in de branding achterin, stelde zichzelf met wat andere speelsters niet beschikbaar voor het WK vanwege de tirannieke bondscoach Corinne Diacre. Die werd tot vreugde van de selectie echter in maart vervangen voor prijzenpakker Hervé Renard. De nieuwe Franse bondscoach wist zijn vrouwelijke naamgenoot tóch te overtuigen mee te gaan. De in Martinique geboren verdediger is het cement tussen de Franse stenen, maar is ook aanvallend een groot wapen bij corners. Nog belangrijker: Renard en haar medespeelsters voelen zich nu bevrijd. Het normaal onderpresterende Frankrijk ziet zichzelf als titelkandidaat.

Wendie Renard. Beeld William WEST/AFP

De hoop: Keira Walsh (Engeland)

De Engelse speelsters hebben hun strijd voor gelijke betaling tijdelijk gestaakt, voetballen vereist nu alle aandacht. Want waar bondscoach Sarina Wiegman Engeland vorig jaar soeverein naar de Europese titel leidde, incasseert de Haagse nu tegenvaller na tegenvaller. De Engelse ziekenboeg zit vol topspelers. ‘The Boss’ moet nu hopen op Barcelonamiddenvelder Keira Walsh (26), tactisch genie en formidabele passer. Om zichzelf te verbeteren, bestudeert Walsh mannelijke positiegenoten als Yaya Touré en David Silva. Als Champions Leaguewinnaar begint ze het WK in blakende vorm. De stille Walsh praat het liefst met haar voeten. Precies wat Wiegman nodig heeft.

Keira Walsh. Beeld Naomi Baker/The FA via Getty Images

De doorbraak: Wieke Kaptein (Nederland)

WK’s zijn vaak een toneel waarop talenten zich in de schijnwerpers spelen. De Nederlandse bondscoach Andries Jonker nam zeer verrassend de zeventienjarige Wieke Kaptein mee. Ze speelde nooit voor Jong Oranje, maar debuteerde in april direct in het eerste. Met nummer 14 zelfs, ooit van Johan Cruijff. Eén vergelijking dan, tussen de piepjonge middenvelder van FC Twente en ’s lands grootste voetballer ooit: ook Kaptein durft als jonkie ervaren rotten te coachen, zei ze. Zelfs aanvoerder Sherida Spitse, die Kaptein in de groep op sleeptouw neemt. Bij Twente is ze al de roerganger. Kaptein werd onlangs gekozen tot een van de negen grootste talenten ter wereld. Haar kwaliteiten zorgen ook bij gelauwerde internationals voor verbazing. “Dat gaat een heel grote worden,” zei linksbuiten en sterspeler Lieke Martens.