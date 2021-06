Een relletje is nooit ver weg bij de Franse haantjes

Karim Benzema. Beeld REUTERS

Hoe goed kennen de teams elkaar?

Ze stonden 31 keer tegenover elkaar (sinds 1931). Frankrijk won 14 keer, Duitsland 9 keer. Frankrijk werd in 1984 en in 2000 Europees kampioen, (West-)Duitsland slaagde daarin drie keer: 1972, 1980 en 1996. Qua wereldtitels is het ook 3-2 voor de Duitsers.

Op wie moeten we ons geld zetten?

De bookmakers en de universiteiten van Innsbruck, Dortmund, Gent, München en Molde – zij onderzochten duizenden data – laten er geen misverstand over bestaan: Frankrijk is torenhoog favoriet om het EK 2020 te winnen.

Welke spelers moeten we in de gaten houden?

Frankrijk werd in 2018 wereldkam­pioen met Olivier Giroud in de spits. Maar Karim Benzema is terug. Goed voor 279 goals in 559 duels voor Real Madrid en 27 treffers als international. Benzema raakte in 2015 uit de gratie nadat hij ervan werd verdacht ploeggenoot Mathieu Valbuena te hebben gechanteerd met een seks­tape. Er is nog steeds geen uitspraak in deze zaak. De spits van Real hangt een boete van 75.000 euro en een celstraf van 5 jaar boven het hoofd. Voor bondscoach Didier Deschamps geen beletsel Benzema na al die jaren weer op te roepen. Het levert Frankrijk een droomvoorhoede op met Kylian Mbappé en Benzema, met daarachter Antoine Griezmann.

Gaat Frankrijk de topscorer van het toernooi leveren?

Op het EK 2016 was dat Griezmann met zes goals. Van alle topspitsen die op dit EK actief zijn, heeft Romelu Lukaku met zijn twee goals tegen Rusland een voorsprong genomen op zijn concurrenten. Robert Lewandowski, Harry Kane en Memphis Depay staan nog op nul.

Welke wond moet niet worden opengereten in de aanloop naar dit duel?

We gaan het niet hebben over de aanslag van de Duitse doelman Toni Schumacher op de Franse aanvaller Patrick Battiston, op het WK van 1982, maar over het ‘haantjesgedrag’ in de Franse selectie dat soms tot ­grote conflicten leidt. Op het WK 2010 ontspoorde de ploeg volledig – een dag nadat Nicolas Anelka uit de selectie was gezet, moest bondscoach Raymond Domenech een ruzie sussen tussen verdediger Patrice Evra en de fitnesscoach. Daarna stapten alle spelers de bus in en trokken de gordijntjes dicht. Ze gingen in staking.

Een relletje is nooit ver weg in het Franse kamp. Deze week sputterde Giroud dat medespelers hem in het laatste oefenduel niet vaak genoeg hadden aangespeeld. Mbappé voelde zich aangesproken en was niet blij met de kritiek. “Het gaat erom dat hij het publiekelijk zei. Ik zag hem kort na afloop in de kleed­kamer, daarbij feliciteerde ik hem ook met zijn goals, en toen was hij stil. Ik zou zoiets altijd gewoon zeggen tegen iemand. Dan blijft het ook in de kleedkamer.”