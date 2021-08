Een pijnlijke nederlaag voor Ajax tegen PSV, en tevens een stevige waarschuwing

PSV heeft Ajax een flinke klap toegediend. Bij de officiële seizoensopening, de strijd om de Johan Cruijff Schaal, was de ploeg uit Eindhoven in Amsterdam met 4-0 te sterk. Voor PSV was het de eerste prijs na drie schrale jaren.

Het verschil tussen kampioen Ajax en PSV was aan het eind van vorig seizoen nog 16 punten. Maar het is niet voorbarig om te stellen dat die kloof is verkleind. PSV heeft de zaken met een paar gerichte versterkingen en wat een logischere speelwijze beter voor elkaar dan een paar maanden geleden.

Ajax is van de twee overigens nog altijd de ploeg die het makkelijkst voetbalt, maar PSV was zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena de ploeg die het makkelijkst scoorde. Vooral Noni Madueke, de 19-jarige Engelse flankspeler, deed de thuisploeg veel pijn met zijn rushes. De defensieve linkerflank van Ajax, met linksback Nicolás Tagliafico en centrale verdediger Lisandro Martínez, had voor rust een paar keer het nakijken. Madueke schudde even met zijn heupen, zette een versnelling in en schoot twee keer onberispelijk raak.

Het is dynamiek die Ajax mist in de voorste lijn. De kwaliteiten van vleugelaanvallers Dusan Tadic en Steven Berghuis zijn bekend, met hun slimme positiespel en fraaie traptechniek, maar met de bonkige Sébastien Haller als spits en aanspeelpunt neigt het offensieve spel naar voorspelbaarheid. Het mag en moet wat opportunistischer. Haller kwam niet uit de verf, toen hij na rust werd gewisseld, viel een cynisch applaus hem ten deel.

Extra aanvaller

Ajax is ook nog op zoek naar een extra aanvaller, eentje met snelheid die als spits én als linksbuiten kan spelen. Het is zeker geen overbodige luxe. PSV’er Madueke liet zien wat snelheid, kracht en doelgerichtheid vermag.

Ajax is nog wel een beter ingespeeld elftal dan PSV – dat mag ook wel na bijna vier jaar onder trainer Erik ten Hag – en ook dat werd duidelijk bij de seizoensouverture. Na de snelle openingsgoal van Madueke antwoordde Ajax met een paar fraaie aanvallen. Het leidde tot een kopkans voor Berghuis, die door keeper Joël Drommel tegen de lat kon worden getikt, en een afgekeurde treffer.

Aan die goal in de dertiende minuut was een ragfijne aanval voorafgegaan. Razendsnel ging de bal van voet naar voet: Berghuis, Ryan Gravenberch, weer Berghuis, Tadic. Net zo lang tot Haller de bal in een leeg doel kon schuiven. De var gooide echter roet in het eten. Onderweg had Tadic ergens met een knieschijf of een oorlel buitenspel gestaan.

Pijnlijke nederlaag en stevige waarschuwing

Ajax was het momentum daarna kwijt en liet zich nogmaals op de knieën dwingen door Madueke, die voor PSV ook al zo sterk op dreef is in de voorronden van de Champions League. Tagliafico probeerde het vuurtje kort voor rust aan te wakkeren, maar ging met zijn tackle op Andre´ Ramalho (gestrekt been) over de schreef volgens Björn Kuipers, die zaterdagavond afscheid nam als scheidsrechter. De Argentijn kreeg rood. Het was koren op de molen voor PSV, dat qua trainingsuren en -arbeid toch al flink voorligt op Ajax.

De nummers één en twee van vorig seizoen begonnen zaterdag in hun sterkste opstelling. Althans, voor zover mogelijk. Ajax miste nogal wat spelers vanwege een blessure, onder wie Mohammed Kudus, Perr Schuurs en doelman Maarten Stekelenburg. Edson Álvarez zat na zijn optreden met Mexico op de Gold Cup op de reservebank, terwijl Antony, zaterdagmiddag met Brazilië goud won op de Olympische Spelen. Hij keert later deze week terug in Amsterdam.

Het werd een levendig gevecht in de Arena, tussen twee teams die elkaar de komende maanden ongetwijfeld tot het uiterste zullen drijven. De uitbundige 25.000 toeschouwers op de tribunes, waarvan er duizend waren meegekomen uit Eindhoven, maakten het af. Het was een verademing na het sfeerloze seizoen 2020-2021.

Ajax probeerde er na rust het beste van te maken, met tien man, maar verder dan een paar halve kansen kwam de thuisploeg niet. PSV leunde op de counter en maakte via de snelle Yorbe Vertessen een kwartier voor tijd 0-3. Mario Götze tekende voor het vierde doelpunt. Een pijnlijke nederlaag voor Ajax, en tevens een stevige waarschuwing.