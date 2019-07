Een overwinning op het grootste voetballand ter wereld is niet onmogelijk

Alex Morgan (30): de bekendste voetbalster ter wereld en boegbeeld van de VS

Toen ze acht jaar was plakte Alex Morgan een briefje op de koelkast in Diamond Bar, Californië. Haar moeder Pam plukte het papiertje van de deur en las: ‘Hoi mama, ik heet Alex Morgan en ik word profvoetballer.’

Tweeëntwintig jaar later is Morgan de bekendste voetbalster ter wereld en het zelfverzekerde boegbeeld van de regerend wereldkampioen.

Wie in Amerika een blik in een willekeurige kiosk werpt, ziet haar verschijning op de covers van tal van tijdschriften. Op de metrostations van New York City kijken haar ogen forenzen en toeristen vanaf talloze billboards na. In dit land waar het voetbal wordt gedomineerd door vrouwen, kent iedereen haar naam. Morgan is een celebrity van de A-lijst.

Bij het populairste nationale sportteam van de Verenigde Staten, het US Women’s National Team, trad ze bij het WK van 2011 in de voetsporen van grondleggers Mia Hamm en Abby Wambach (met 184 doelpunten topscorer aller tijden), de iconen die het voetbal in Amerika groot hebben gemaakt. Vanwege haar dartele loop noemden teamgenoten haar Baby Horse (veulen), een bijnaam die ze tandenknarsend accepteerde en later van zich afschudde.

Champions League

Morgan doorliep net als haar voorgangers het collegesysteem van de Verenigde Staten, in haar geval aan de Universiteit van Californië in Berkeley. In dat systeem kunnen getalenteerde sporters in aanmerking komen voor een studiebeurs. Bij het vrouwenvoetbal is het het fundament van de voorsprong die de VS heeft op de rest van de wereld.

Morgan kwam tijdens haar studie uit voor de California Golden Bears, het team van de Universiteit van Californië. Na haar studie stapte ze over naar het profvoetbal en sindsdien heeft ze voor tal van Amerikaanse clubs gespeeld. In 2016 tekende ze bij Orlando Pride dat haar meteen verhuurde aan het machtige Olympique Lyon waarmee ze in 2017 de Champions League won.

Morgan voelt zich meer dan alleen een voetbalster, vertelde ze in een coververhaal van het Amerikaanse tijdschrift Time. Als gezicht van het voetbal in de Verenigde Staten neemt ze het stokje over van een generatie voetbalsters die hun sport uitoefenden met beperkte middelen en pleitten voor betere betaling. Toen het Amerikaanse vrouwenteam in maart de nationale voetbalbond aanklaagde wegens het in stand houden van de betalingskloof tussen mannen en vrouwen, stond de naam van Morgan bovenaan de lijst van speelsters die de aanklacht hadden ondertekend.

Ze staat bekend als de best betaalde voetbalster ter wereld, met name dankzij sponsordeals. Naar verluidt zou ze jaarlijks drie miljoen dollar opstrijken.

Morgan werd niet alleen profvoetballer, zoals ze als achtjarige haar moeder had verteld, maar bewees ook dat het vrouwenvoetbal een mooi podium voor bedrijven kan zijn. Onder meer McDonald’s, Coca-Cola en Nike verbonden zich aan de aanvalster.

Kopje thee

Bij het WK in Frankrijk groeide haar naamsbekendheid nog meer: met zes doelpunten (waarvan vijf in de openingswedstrijd tegen Thailand) en drie assists is ze een van de belangrijkste speelsters van het toernooi.

In de halve finale tegen Engeland raakte Morgan in opspraak toen ze haar winnende doelpunt vierde door te doen alsof ze een kopje thee dronk. Arrogant, vonden critici. Terwijl de voetbalwereld er nog over ruziede, werden in Amerika de eerste T-shirts met het beeld gedrukt.

Door: Koen van der Velden