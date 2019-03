Een nieuwe locatie voor voetbalclub AFC?

AFC wordt door de gemeente letterlijk en figuurlijk weggedrukt op de huidige locatie

"Iedereen raakt ervan doordrongen dat dit een onhoudbare situatie is, ook het bestuur," zegt Van Gelder. "We tekenen ons doodvonnis als we niets doen. Er is veel te weinig ruimte. Het is een chaos met parkeren. We zijn totaal omzoomd door hoge gebouwen waardoor we verstoken zijn van zon op de velden."



Om nog maar te zwijgen over de ongezonde lucht, gaat hij verder. "Een van de uitgangen van de Tunnel Zuidas komt straks ter hoogte van ons hoofdveld. Dan komt er zó veel fijnstof onze kant op. En dat is nu al op het randje, qua normering. Dan kunnen we wegens gezondheidsredenen niet op deze plek blijven."



Win-winsituatie

Zijn oudste kleinkind speelt ook bij de tweededivisieclub. "Kinderen moeten toch kunnen spelen waar de lucht fris is en de zon schijnt? Ik lig hier echt wakker van. Vandaar mijn noodsignaal: alsjeblieft gemeente, doe er iets aan!" Volgens Van Gelder is het een win-winsituatie. Alleen de kantine is van AFC, de velden huurt de club van de gemeente. "Het geld ligt er voor het oprapen. De grond levert de gemeente na aftrek van de verplaatsingskosten zeker een half miljard euro op. En dat is nog een lage taxatie."