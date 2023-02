Een mazzeldoelpunt van Pedersen en een goede kopbal van Jahanbakhsh

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Alireza Jahanbakhsh

De verslaggever van ESPN ontkwam op het nippertje aan het vaststellen dat De Kuip ‘ontplofte’ bij het mazzeldoelpunt van Marcus Pedersen. De Kuip stond ‘in vuur en vlam,’ zei hij. Volgens de NOS was De Kuip ‘in extase’. Alleen in De Telegraaf ontplofte De Kuip, maar dat is logisch in de krant van Cruijff. Als het voetbal slecht is, zoek je als toeschouwer naar afleiding. Die kwam na afloop bij het interview met Jordy Clasie, de beste speler van AZ. “Het is dat Karlsson de bal niet goed aanneemt, anders had het 1-2 gestaan,’ aldus de kleine middenveldregisseur. (Mag ik Clasie nog ‘klein’ noemen binnen de nieuwe Roald Dahlregelgeving?) Wat Jordy niet zei, was dat de pass van hem was en dat hij zo op maat was dat de aanname minstens het niveau van de pass had moeten halen. Goede kopbal Jahanbakhsh.

Luister onze Ajaxpodcast Branie