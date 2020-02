Een leegloop dreigt, maar de Ajaxfan heeft veel om naar uit te kijken

Het naderende vertrek van Hakim Ziyech doet pijn. Maar voorlopig is hij nog een paar maanden te bewonderen. En er blijft ook daarna voor Ajaxsupporters nog heel veel om naar uit te kijken.

Het was mooi om de uitspraken van Ryan Gravenberch terug te lezen na de 3-0 bekerzege op Vitesse van woensdag. De middenvelder met de lange benen maakte zelf de 2-0. Het ging in die wedstrijd al iets beter dan zondag tegen PSV, toen hij zenuwachtig was geweest. En het ging véél beter dan tegen FC Groningen. Die wedstrijd was hij niet wakker. Het zijn groeistuipen van een 17-jarige voetballer; ups en downs noemt hij het zelf. “Ik ben het niveau niet gewend. Je kunt je niet verstoppen of verzwakken. Ik praat er veel over met trainer Erik ten Hag.”

Gravenberch is een groot talent. De ruwe diamant wordt geslepen, hij zal steeds meer gaan flonkeren. Dat geldt ook voor spits Lassina Traoré, 19 jaar, die zelfbewust op zoek is naar zijn plafond: beresterk, bescheiden en leergierig. En voor verdediger Perr Schuurs, ook pas 20 jaar. Ze weten exact waar ze staan, waar ze naartoe willen en hoe ze hun doel moeten bereiken. Ze kunnen volgend seizoen zomaar de nieuwe as van Ajax 1 vormen, met Kjell Scherpen (20) als keeper.

Gretig en ambitieus

Dat lijkt fragiel, maar Ajax kan terugvallen op de meer ervaren Daley Blind, Lisandro Martínez, Dusan Tadic, Quincy Promes en Noussair Mazraoui. Misschien dat Ryan Babel, die wordt gehuurd van Galatasaray, te porren is om langer te blijven. De sturende rol van oud-Ajacieden die nog gretig en ambitieus zijn, zoals Babel, Blind, Klaas-Jan Huntelaar en Siem de Jong, is groot. Ook de terugkeer van Jan Vertonghen, wiens contract bij Tottenham Hotspur ten einde loopt, zou de selectie een geweldige impuls kunnen geven.

Toch vrezen veel Ajaxfans voor een doem­scenario. Ziyech weg, Donny van de Beek weg, Sergiño Dest weg, Nicolás Tagliafico weg, Andre Onana weg, David Neres weg. Maar het is zeker niet gezegd dat al die spelers het voorbeeld van Ziyech deze zomer zullen volgen. En de spelers die wél gaan, leveren genoeg op om goede vervangers te halen: Mike Trésor Ndayishimiye van Willem II bij voorbeeld, of Calvin Stengs van AZ. Of allebei. Twee voetballers die met hun creativiteit, hun dribbels, hun passing, hun schotkracht iets kunnen teruggeven aan het Ajaxspel dat Ziyech meeneemt naar Londen.

De kas is gespekt

Ajax heeft de middelen en de (herwonnen) uitstraling om slagvaardig te kunnen zijn op de transfermarkt. Het succes heeft de kas gespekt en het imago opgepoetst. De club heeft in twee jaar enorme stappen voorwaarts gezet.

De basisprincipes en uitgangspunten van trainer Erik ten Hag en de filosofie van de club zijn inmiddels sterk verweven. Woensdagavond in Arnhem miste Ten Hag vijf basisspelers. Zijn elftal gaf echter geen krimp tegen een gretig Vitesse, een subtopper in de eredivisie. Ook daaruit blijkt de groei van Ajax.

Er blijft voor de liefhebber genoeg om naar uit te kijken. Nieuwe talenten als Brian Brobbey, Naci Ünüvar, Sontje Hansen, Kenneth Taylor en Jurriën en Quinten Timber dienen zich aan en staan bij Jong Ajax al geregeld in de schijnwerpers. Het is aan technisch directeur Marc Overmars om de komende maanden een nieuwe selectie samen te stellen. Hij zal goede spelers kwijtraken, maar er ligt een stevig fundament en er is geld zat om de selectie met enkele solide en verfraaiende ingrepen op minimaal hetzelfde peil te houden.