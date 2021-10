Een geruststellende gedachte: Ajax is dus niet onverslaanbaar

Quinten Timber van FC Utrecht en Ajax-speler Edson Alvarez tijdens de Eredivisiewedstrijd op zondag. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Wie de beste voetballer is van de twee? Quinten Timber, tien minuutjes ouder dan zijn tweelingbroer, moest er even over nadenken. Toch liet hij geen ruimte voor twijfel in zijn antwoord. “Jurriën. Hij speelt momenteel op een hoger niveau: Ajax, Champions League, Nederlands elftal.”

Maar de beste staat aan de finish niet altijd met de bloemen. Winnen is niet vanzelfsprekend. Ajax moest boeten voor het feit dat de ploeg zich er tegen FC Utrecht met een jantje-van-leiden van af wilde maken, terwijl juist deze tegenstander er altijd genoegen in schept om de Amsterdammers te frustreren. Ajax voetbalde tempoloos, weigerde met veel positiewisselingen en diepgang de versterkte defensie van Utrecht uit elkaar te spelen en miste scherpte bij de afwerking van de kansen die er desondanks toch kwamen.

In de slotfase kreeg Ajax de rekening gepresenteerd. Invaller Quinten Timber leidde het winnende doelpunt in. Met een fraaie pass gaf hij de bal op de linkerflank in de loop mee aan Django Warmerdam, net als Timber afkomstig uit de Ajaxjeugd. Warmerdam schoot raak in de verre hoek, al leek de bal houdbaar voor doelman Remko Pasveer. Trainer Erik ten Hag zag nog iets anders: “Het kan niet dat de linksback van de tegenstander zoveel ruimte krijgt om te scoren.”

Avontuurlijker

Met zijn spelinzicht, zijn durf en zijn traptechniek stond Quinten Timber aan de basis van de eerste nederlaag van Ajax dit seizoen, aan het eerste tegendoelpunt ook in de Johan Cruijff Arena deze competitie. Zijn broer Jurriën, sobere verdediger, moest buigen voor de speelsere middenvelder van FC Utrecht. “Ik ben altijd avontuurlijker geweest,” zegt Quinten Timber. “Als we vroeger samen op het veld stonden ging ik dribbelen en Jurriën bleef dan achter. Dat vond hij wel prima. Daarom ben ik een middenvelder geworden en is hij een verdediger. Hij staat op een plek waar hij voor zekerheid moet zorgen. Ik ga graag aan de wandel.”

Bij Ajax maakte Jurriën in een jaar tijd enorme stappen voorwaarts. Hij ontpopte zich tot onbetwiste basisspeler én international. Komende week speelt hij met Oranje tegen Letland en Gibraltar. Quinten Timber koos deze zomer voor een transfer naar FC Utrecht. Hij meldt zich deze week bij Jong Oranje. De broers zijn dus even niet thuis in Utrecht, waar ze een kamer delen. Jurriën Timber: “Gelukkig, hoef ik mijn broertje even niet te zien.”

Eigen schuld, dikke bult

De nederlaag was voor Ajax een gevalletje eigen schuld, dikke bult. De ploeg legde niet voldoende energie in de wedstrijd, verprutste de eerste twee kansen van de wedstrijd (David Neres en Sébastien Haller) en kon de defensieve code van FC Utrecht – tactisch en mentaal ijzersterk – niet kraken. Daar kwam nog bij dat keeper Maarten Paes uitgroeide tot de beste man van het veld. Na rust keerde hij binnen een aantal seconden twee schoten van Haller en de rebound van Dusan Tadic.

De aanvoerder van Ajax baalde van het verlies. “Wij hebben de kansen gekregen om de score te openen, die moeten raak zijn. Maar we moeten vooral méér doen om een wedstrijd als deze te winnen. Het ziet er van de buitenkant soms misschien makkelijk uit hoe wij spelen, maar geloof me: het gaat niet vanzelf. Energie, scherpte, wilskracht, concentratie – het moet allemaal honderd procent zijn.”

Geen spijt

Ten Hag had geen spijt achteraf dat hij Daley Blind en Antony buiten zijn basiselftal had gelaten. Aan linksback Nicolás Tagliafico had het ook zeker niet gelegen. En David Neres speelde dan misschien een mindere wedstrijd: op basis van zijn invalbeurten de laatste weken, en zijn vorm tijdens trainingen, verdiende hij volgens de trainer een kans. “Bovendien moet ik Antony fris houden. Hij heeft een jaar lang aan één stuk gevoetbald, deze zomer ook nog op de Olympische Spelen met Brazilië. Ik wil niet dat het lampje bij Antony uitgaat in december of januari.”

Ook met Antony, Blind en Davy Klaassen in de ploeg slaagde Ajax er het laatste half uur niet in te scoren. “Het was niet best vandaag,” concludeerde Jurriën Timber. “Dit voelt echt als een verlies. Het tempo lag te laag, er was te weinig beweging en we kwamen er gewoon niet doorheen.”

Conclusie: Ajax is dus niet onverslaanbaar. En dat is, voor een geloofwaardige eredivisie, toch ook een geruststellende gedachte.