Een gelijkspel voor Oranje is genoeg voor champagne

Kijk vrijdagavond naar de warming-up van de spelers op de mat van Windsor Park. Luister naar de bondscoach, die praat in de buik van het stadion. Iedereen is gefocust. Geladen. Maar niet op een overspannen manier.

Hoe het voelt op de drempel van een eindtoernooi? “Relaxed,” zegt Ronald Koeman, met een speelse grijns. “We hebben twee wedstrijden om de klus te klaren. Als het hier in Belfast meteen lukt, dan graag.”

Zes jaar geleden was Louis van Gaal de laatste die Oranje op een eindtoernooi afleverde. Plaatsing toen was iets vanzelfsprekends. Door een zege in Andorra was Nederland toen zelfs het eerste Europese land dat zich verzekerde van het WK in Brazilië.

Alle ellende daarna is uitvoerig genoeg beschreven. Twee gemiste toernooien (2016 en 2018), ontslagen bondscoaches, gesneuvelde bestuurders, de ergste voetbalcrisis in meer dan dertig jaar. Het sportieve dieptepunt? Twee interlands vechten om voorrang. De 2-0 afgang in Bulgarije (maart 2017) en de 3-0 in Turkije (september 2015).

“Turkije-uit, ja, pfff, daar misten we het vorige EK. Toen speelde ik zelf ook ontzettend slecht,” diepte Daley Blind deze week nog eens op. Blind is vier jaar later de speler met de meeste caps (68) en de meeste speeltijd in het huidige succesteam.

Blessure Depay

Met welk elftal het zaterdag moet gebeuren, laat Koeman nog open. Vanwege de blessure van Memphis Depay wordt zo lang mogelijk afgewacht. De van griep herstellende Georginio Wijnaldum is een ander bespreek­geval. Ze trainen in elk geval mee op Windsor Park, een heerlijk authentiek voetbalstadion midden in een arbeiderswijk. 18.000 mensen zitten hier elke interland boven op het veld.

42 jaar geleden speelde Oranje voor het laatst in Noord-Ierland. Willy van de Kerkhof maakte de winnende 0-1 in een duel waar ook Johan Cruijff en George Best op het veld stonden.

Een gelijkspel is zaterdag genoeg voor champagne. Maar ook een nederlaag met één doelpunt verschil is oké. Dan klaart Oranje de klus komende dinsdag thuis tegen voetbaldwerg Estland. Alleen bij een nederlaag van 3-0 of 4-1 kan het in theorie nog spannend worden, maar dan moet Noord-Ierland dinsdag ook nog stunten in en tegen Duitsland.

“We hebben het uitvoerig gehad over hun openingsfases,” zegt Koeman. “Zij zullen heel hoog en agressief druk gaan zetten. Die fase moeten we door zien te komen. Ik heb er alle vertrouwen in.”