Een elftal vol aankopen: dit zijn de 11 nieuwe Ajacieden van directeur Mislintat

Een heel elftal aan nieuwe spelers heeft Sven Mislintat de technisch directeur van Ajax bij elkaar gekocht. Alleen de naam Branco van den Boomen deed een belletje rinkelen bij de gemiddelde voetbalvolger. We stellen de spelers daarom even aan u voor.

Diant Ramaj (21), keeper

Als er één woord is waarmee de jonge Duitse doelman met Albanese roots wordt getypeerd bij onze oosterburen dan is het moedig. Je hebt feitelijk twee soorten keepers: zij die hun lijn verdedigen en zij die hun strafschopgebied bewaken. Ramaj behoort tot die laatste categorie.

Zijn stijl wordt omschreven als onconventioneel. De Duitse jeugdinternational is lang (1,89 meter) en komt graag en veel zijn doel uit, ook met hoge voorzetten. Hij valt de bal liever aan dan dat hij teert op zijn reflex.

Ramaj voetbalt ook graag en goed mee, niet onbelangrijk in het spel van Ajax. Jan Zimmerman, keeperstrainer van Eintracht Frankfurt, de club waar Ajax de jonge keeper vandaan haalde, kent Ramaj misschien wel het beste. Zimmerman heeft hem langdurig gescout. “Diant is selfmade, heeft zijn eigen pad naar de top bewandeld. Zijn pad wijkt misschien af van andere in Duitsland opgeleide keepers, maar hij heeft veel zelfvertrouwen en een enorme wilskracht.”

Maximaal acht miljoen euro betalen de Amsterdammers voor Ramaj. Daarmee is hij een van de duurste Duitse keepers ooit. Hij staat in de top 5, kort achter Manuel Neuer (Bayern München), Bernd Leno (Arsenal) en Marc-André ter Stegen (Barcelona).

Technisch directeur Sven Mislintat kende geen twijfel: “Als je iemand van 21 met zijn potentie, karakteristieken en stijl kunt halen, moet je dat doen. Hij kan groeien in de schaduw van Rulli, maar hij heeft ook de kwaliteiten om er meteen te staan.”

Jakov Medic (24), centrale verdediger

Dat Ajax vorig seizoen kwetsbaar was bij corners en vrije trappen is een understatement. Geen ploeg in de groepsfase van de Champions League had zo’n zwakke luchtverdediging als het elftal van toenmalig trainer Alfred Schreuder. Onder diens opvolger John Heitinga ging het overigens niet veel beter: Ajax kreeg vorig seizoen bijna vier keer zoveel doelpunten tegen uit corners dan in de jaargang daarvoor.

Niet verwonderlijk dus dat veel spelers die Mislintat naar Ajax heeft gehaald het gebrek aan lengte en/of kopkracht compenseren. En dan moet Josip Sutalo (1,90 meter) van Dinamo Zagreb nog komen en keert ook Ahmetcan Kaplan (1,89) in oktober terug van een blessure.

Met Jakov Medic heeft Mislintat een Kroatische reus (1,91 meter) binnengehaald. De robuuste verdediger gaf in zijn eerste wedstrijd voor Ajax – het vriendschappelijke duel met Borussia Dortmund – meteen zijn visitekaartje af: bij een voorzet van Mohammed Kudus vanaf rechts torende hij boven de Duitse defensie uit en kopte slechts centimeters naast.

Medic is afkomstig van Sankt Pauli, dat uitkomt in de tweede Bundesliga. Het is een vijver waarin de Duitse technisch directeur graag vist. “In die competitie was Jakov wel een van de beste verdedigers,” aldus Mislintat. “Hij is hard in de duels, doet alles om tegendoelpunten te voorkomen en heeft een fantastische werkhouding.”

Medic kan zowel rechts als links in het centrum spelen.

De nieuwe Ajacied Jakov Medic in duel met Emre Can van Borussia Dortmund. Beeld Erik Pasman/Pro Shots

Benjamin Tahirovic (20), middenvelder

Tijdens het trainingskamp in Duitsland kwam ook technisch commissaris Jan van Halst even zijn licht opsteken. Als voormalig middenvelder met een zekere verbetenheid in zijn spel keek Van Halst met genoegen naar Benjamin Tahirovic, vertelde hij. “Ik zag hem in het oefenduel met Anderlecht een duel aangaan. Bam! Poot erin. Hou ik van.”

Volgens zijn oud-trainer bij AS Roma, José Mourinho, zijn er echter twee versies van de voetballer Tahirovic, die de Bosnische nationaliteit heeft maar in Zweden opgroeide. “Benjamin is soms Zweeds, soms Bosnisch. Als hij Zweeds is, dan is hij een relaxte en rustige voetballer. Wanneer hij Bosnisch is, dan is hij mijn strijder met ongelooflijke potentie.”

Mourinho deed niet heel vaak een beroep op de verdedigende middenvelder, maar volgens Mislintat is Tahirovic een van de grootste talenten op zijn positie. Wat opvalt is zijn lengte: 1,92 meter. Hij is kopsterk, heeft veel kracht en is toch nog tamelijk snel voor een voetballer van zijn lengte. Hij mist nog wel consistentie in zijn spel. Tahirovic moet betrouwbaarder en dwingender worden om de defensieve kwaliteiten van Edson Álvarez te compenseren.

Mislintat acht Tahirovic daartoe in staat, ook al is hij pas 20 jaar. “Natuurlijk moet hij zich nog ontwikkelen, maar dat kan hier. Daar helpen we hem bij. Zijn ambitie moet zijn onmiddellijk basisspeler te worden.”

Benjamin Tahirovic in duel met Kristian Arnstad van Anderlecht eind juli tijdens een oefenwedstrijd in Brussel. Beeld Getty Images

Branco van den Boomen (27), middenvelder

Ouder, wijzer, beter: toen Branco van den Boomen als piepjonge voetballer de deur bij (Jong) Ajax achter zich dichttrok, had hij niet gedacht dat hij via zo’n lange omweg alsnog in Ajax 1 terecht zou komen. Zijn verhaal is bekend: via onder meer FC Eindhoven, Heerenveen en De Graafschap belandde de middenvelder in Frankrijk bij FC Toulouse, op het tweede niveau. “Daar is het kwartje gevallen.”

Van den Boomen zag in dat hij zijn specialiteit – zijn traptechniek – meer moest uitbuiten. Het werd zijn unique sellingpoint. Hij moest met zijn passing voor doelpunten en assists zorgen, kansen creëren voor zijn ploeg.

Toulouse promoveerde en won vorig seizoen de Franse beker. De rol van Van den Boomen was daarbij groot. Hij verbeterde ook zijn zwakke punten: zijn mobiliteit, het voetenwerk. “Maar vooral ben ik rustiger geworden in mijn hoofd. Ik kan met wat meer distantie naar het voetbal kijken.”

Van den Boomen moet de spelverdeler worden die Ajax vorig seizoen heeft gemist. Het is zijn grote kracht: hij weet altijd waar zijn medespelers staan en wie de bal moet hebben. Dat kan een speler zijn die pal naast hem staat, maar hij kan ook in een oogwenk met een lange pass een aanvaller vrij voor het doel zetten. De snelle Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Carlos ‘Forbs’ Borges móeten daar hun voordeel mee kunnen doen.

Branco van den Boomen. Beeld Marcel van Dorst/Pro Shots

Carlos Borges (19), vleugelaanvaller

Om verwarring te voorkomen: op het shirt van de Portugese aanvaller staat bij Ajax niet zijn familienaam, maar zijn bijnaam: Forbs. Het zal weinig moeite kosten daaraan te wennen: als Carlos Borges kent nog bijna niemand hem. De voormalige jeugdspeler van Sporting Portugal speelde voornamelijk in het tweede elftal van Manchester City.

Ajax zal hopen op een ontwikkeling zoals Jadon Sancho heeft doorgemaakt. Ook hij komt bij City vandaan en werd daar op jonge leeftijd weggehaald door Borussia Dortmund. In Duitsland maakte Sancho furore, waarna Manchester United hem in 2021 voor 85 miljoen euro kocht.

Borges (Forbs dus) vergelijkt zichzelf met Sadio Mané, die zijn beste jaren bij Liverpool had. Ook hij moet het hebben van zijn snelheid en zijn scorend vermogen. De 19-jarige Portugees zoekt de kortste weg naar het doel. Vorig seizoen maakte hij 29 goals in het hoogste opleidingselftal.

Of Borges ook op het hoogste niveau kan slagen, zal moeten blijken. Mislintat had er liefst 14 miljoen euro voor over om het talent over te nemen van City. Dat bedrag kan met bonussen nog oplopen tot 18 miljoen euro.

Borges is linksbenig en draagt onder de naam Forbs nummer 11. Dat hoort bij een linksbuiten, maar hij zal vermoedelijk vanaf rechts spelen. De rechtsbenige Bergwijn, met het nummer 7 van de rechtsbuiten, heeft namelijk een duidelijke voorkeur voor de linkerflank. Misschien dat ze nog van nummer kunnen ruilen als de transferperiode is gesloten.

Carlos Borges. Beeld Erik Pasman/Pro Shots

Josip Sutalo (23), centrale verdediger

Dinamo Zagreb ging vorige week akkoord met een ultieme poging en een laatste bod van Ajax om de Kroaat Josip Sutalo in te lijven. De Amsterdammers aasden bijna een maand op de handtekening van de 23-jarige verdediger, die wordt gezien als de opvolger van de naar Arsenal vertrokken Jurriën Timber.

Zowel directeur Sven Mislintat als trainer Maurice Steijn stak niet onder stoelen of banken dat de mandekker een toptarget is om de selectie – en vooral de defensie van Ajax – van een flinke kwaliteitsimpuls te voorzien. “De speler wil naar Ajax,” zei Steijn onverminderd optimistisch.

Sutalo werd met Kroatië derde op het WK in Qatar. Hij was eerder deze zomer basisspeler van Kroatië tijdens de duels met Nederland en Spanje in de finaleronde van de Nations League. Oranje verloor de wedstrijd met 2-4 in de verlenging.

Ajax betaalt minimaal 20,5 miljoen euro voor Sutalo. Dat bedrag kan nog oplopen tot 23,5 miljoen euro. Hij gaat spelen met rugnummer 37 en heeft getekend tot de zomer van 2028.

Josip Sutalo. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Anton Gaaei (20), rechtsback

Op de rechtsbackpositie kon Ajax wel wat gezonde concurrentie gebruiken. De Deense jongeling Anton Gaaei is gehaald om de strijd aan te gaan met Devyne Rensch.

Gaaei werd geboren in het Deense Viborg en doorliep de jeugdelftallen van de gelijknamige club. Daar debuteerde hij in het seizoen 21/22 in de Deense Superligaen. Sindsdien speelde de aanvallende back achtenveertig wedstrijden voor Viborg FF, waarin hij zeven assists gaf.

Ajax betaalt 4.5 miljoen euro en haalt Gaaei voor vijf seizoenen binnen. De club zal met zijn komst hopen op één van twee verschillende scenario’s: óf Gaeei prikkelt Devyne Rensch om eindelijk zijn volle potentieel te benutten, of de Deen speelt hem uit de basis en claimt zijn eigen plek in het elftal.

Anton Gaaei. Beeld Getty Images

Chuba Akpom (27), aanvaller

De carrière van Chuba Akpom kende tot nu toe een grillig verloop. Bij zijn jeugdclub Arsenal werd hij gezien als groot spitstalent, maar er kwam geen doorbraak in Noord-Londen.

Wat volgde was een een waaier aan clubs, waaronder Sint-Truiden en PAOK Thessaloniki. In vijf seizoenen kwam Akpom nooit tot meer dan zeven competitiegoals.

Afgelopen seizoen volgde een onwaarschijnlijke ommekeer: Akpom werd namens Middlesbrough met achtentwintig goals topscorer van het Championship en ontving de prijs voor speler van het jaar.

En Ajax hapte toe, voor €12,3 miljoen. Het is een fascinerend aankoop: als Akpom de knop definitief heeft omgezet, is er geen reden waarom een topscorer van het Championship geen grote schade in de Eredivisie kan aanrichten. Maar als Akpom niet terechtkomt op zijn favoriete positie – achter de spits – ligt een status als eendagsvlieg op de loer.

Chuba Akpom. Beeld NurPhoto via Getty Images

Gastón Ávila (21), linksback/centrale verdediger

Huwelijken tussen Ajax en Argentijnse spelers waren nooit bijzonder gelukkig, maar de afgelopen jaren veranderde dat snel. Dat kwam met name door publiekslievelingen Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez, die met hun verbeten winnaarsmentaliteit de Johan Cruijff Arena voor zich wonnen.

Sinds hun vertrek mist Ajax een Latijns-Amerikaanse krijger. De club hoopt dat Gastón Ávila op de schouders van zijn landgenoten kan staan. De linksback werd voor het aanzienlijke bedrag van €12,50 miljoen overgekocht van Royal Antwerp FC.

Ávila debuteerde in zijn thuisland bij Boca en speelde negentwintig wedstrijden voor de ploeg van trainer Mark van Bommel. Er is voor hem perspectief op de linksbackpositie: Owen Wijndal en jeugdproduct Anass Salah-Eddine maken immers geen ijzersterke indruk.

Gastón Ávila met zijn dochtertje. Beeld BELGA

Georges Mikautadze (22), aanvaller

De tiende aanwinst heet Georges Mikautadze, een 22-jarige in Frankrijk geboren Georgiër, die vooral in de tweede divisies in België (Seraing) en Frankrijk (Metz) heeft gepresteerd. Aanschafwaarde: 16 miljoen, met bonussen 19 miljoen.

Mikautadze wordt omschreven als de opvolger van Dusan Tadic. Dat is hij natuurlijk niet. Tadic was vier jaar lang de meest waardevolle Ajacied. De aanvoerder was gezichtsbepalend voor de hartveroverende wijze waarop de club zich presenteerde in de Champions League. Mikautadze wordt vermoedelijk niet eens basisspeler bij Ajax. Althans, voorlopig niet.

Dit seizoen scoorde hij in drie duels al twee keer en gaf hij één assist. Mikautadze omschrijft zichzelf op de clubkanalen als een complete speler die snel en technisch is en een neus voor de goal heeft.

Mislintat ziet in hem een multifunctionele speler die op alle posities voorin uit de voeten kan. “Hij staat bekend als centrumspits, maar met zijn kwaliteiten kan hij op elke positie spelen. Hij kan dus samenspelen met Chuba Akpom en Brian Brobbey en zelfs als ‘valse negen’.”

Voor Georgië speelde de aanvaller inmiddels 16 interlands, waarin hij 4 keer scoorde. Zijn debuut voor de nationale ploeg maakte hij op 25 maart 2021.

Georges Mikautadze. Beeld Getty Images

Sivert Mannsverk (21), verdedigende middenvelder

De club heeft met Molde FK een mondeling akkoord bereikt over de komst van Sivert Mannsverk. Ajax betaalt zes miljoen euro voor de verdedigende middenvelder, plus twee miljoen euro aan bonussen. Deze week werd hij met zijn club nog uitgeschakeld door Galatasaray in de play-offs voor een plaats in de Champions League.

De naam van Mannsverk ging in de winterstop ook al rond bij een Nederlandse club, maar toen als mogelijke versterking voor Feyenoord. Hij werd gezien als alternatief voor Ramiz Zerrouki, die na stroeve onderhandelingen met FC Twente uiteindelijk pas deze zomer definitief neerstreek in Rotterdam.

Sivert Mannsverk (rechts). Beeld AP

