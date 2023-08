Een ding is na het WK atletiek duidelijk: op Sifan Hassan en Femke Bol kun je bouwen

Sifan Hassan op de 5000 meter, waar ze zilver won. Beeld Andy Astfalck/Getty Images

Het atletieksucces op de Olympische Spelen in Tokio werd als een ongekende uitschieter gezien, met acht Nederlandse medailles waaronder de twee gouden van Sifan Hassan, maar een jaar voor de volgende editie lijkt het erop dat de Atletiekunie mag streven naar een vergelijkbaar aantal. De lat moet hoog worden gelegd nadat op de WK in Boedapest opnieuw is gebleken dat de huidige generatie een bijzondere is.

Het succes herhalen zal echter niet eenvoudig zijn. Dat bleek vorig jaar al op de WK in Eugene in de VS. De vier medailles toen waren nog altijd een record, maar een titel zat er destijds niet in. Nu wel, twee maar liefst. Met het goud op de 4x400 meter vrouwen en van Femke Bol op de 400 meter horden, het zilver en brons van Hassan op de 5000 en 1500 meter en het brons op de zevenkamp van Anouk Vetter zal de voorbije WK het collectieve geheugen ingaan. En in het hypothetische geval dat Bol en Hassan niet waren gevallen tijdens hun sprintduels om het goud op de openingsdag had het Nederlandse team op zijn minst twee zilveren medailles kunnen bijschrijven. Dan was het succes van Tokio benaderd.

Technisch directeur Vincent Kortbeek probeerde niet alleen te balen en wees op het hoge niveau die de twee ook in die race toonden: “Geen goud, wel goed.” Met de twee kopvrouwen en uithangborden zit het wel snor. Op Bol en Hassan kun je bouwen. Ze herpakten zich zelfs tijdens een dramatisch gestart toernooi.

Geen garantie

Hassan heeft er vorig jaar goed aan gedaan rust te nemen. Ook na haar marathonavontuur blijkt ze op de baan snelheid zat te hebben om mee te strijden voor het goud. Nu is het zaak te kiezen voor de combinatie van afstanden die haar én gelukkig maakt én de beste kans biedt op historisch succes.

Bol zal dit seizoen nog wedstrijden lopen in Belanzano, Brussel en Eugene (Diamond Leaguefinale). Ze zal er als tweevoudig wereldkampioene groots worden onthaald. Maar fans die zich nu al rijk rekenen met oog op Parijs 2024 denken te kort door de bocht. Niet alleen omdat de druk daar wederom heel hoog zal zijn, maar vooral omdat wereldrecordhoudster Sydney McLaughlin nu thuis toekeek en de Amerikaanse topfavorieten voor de 4x400 meter in de heat werden gediskwalificeerd. Het hoort allemaal bij de sport en doet niets af aan deze titels, maar het is wel iets om in het achterhoofd te houden.

Dat dit succes veelbelovend is, maar geen garantie voor de toekomst is, kon je het best proeven bij Laurent Meuwly. De Zwitserse bondscoach van de Atletiekunie stond zondagavond laat trots te kijken naar een scherm waarop hij de podiumceremonie van de gouden 4x400 meterploeg kon volgen. “Maar ik denk nog altijd dat onze grootste kans voor goud in Parijs de 4x400 meter gemengd is. We hebben met Femke Bol en Lieke Klaver twee geweldige vrouwen. Dat de mixedteams slechts één keer kunnen wisselen voor de finale is in ons voordeel. We hadden in Tokio al kunnen winnen, maar maakten fouten. In Eugene waren we heel dichtbij. Ik denk dat het tijd is voor revanche en daar gaan we hard voor werken.”

Perspectief

Waarom hij de 4x400 bij de vrouwen kort na de sensationele zege niet als grootste kans noemt? Simpel: hij heeft het programma van volgende zomer al uitvoerig bekeken en heeft gezien dat het niet mogelijk is om wereldtoppers als Bol en Klaver altijd en overal op te stellen. Zonder een van de twee of zelfs beiden in een serie is de finale halen überhaupt al heel lastig.

“We kunnen niet op hun blijven leunen,” zegt Meuwly, die hoopt dat de andere atleten zich doorontwikkelen. “We moeten ook kiezen en prioriteiten stellen. Ze liepen hier allebei zeven races. We hebben een risico genomen. Het is gelukt en ze zijn niet geblesseerd geraakt. Maar ze zijn wel écht moe en dat zal niet zo kunnen blijven doorgaan.”

Wat weer perspectief biedt voor Parijs is het feit dat de veertigkoppige Nederlandse selectie nog een flink aantal atleten met potentie herbergt. Die kunnen hoog eindigen, zeker bij het werpen. Jorinde van Klinken werd vierde met een afstand waarmee je in het discuswerpen vaak wél een medaille haalt. En als Jessica Schilder de angst kwijtraakt die ze overhield aan een val eerder dit seizoen doet ze weer echt mee in het kogelstoten.

Jonkies

Ook de jonkies deden het goed. Isaya Klein Ikkink (20) liep zijn 400 meters in de estafettes hard en vol bravoure. Sprinters Raphael Bouju (21) en N’ketia Seedo (20) haalden de halve finales van de 100 meter. En Niels Laros (18) liet in Boedapest zien waarom zijn naam al een tijdje door het atletiekwereldje gonst.

Zijn trainers hebben hem bewust niet te vroeg aan veel trainingkilometers onderworpen. Daardoor lijkt de kans reëel dat hij zijn plafond nog niet heeft bereikt. Aan Laros, de eerste Nederlandse man sinds 2013 die op een WK de finale van een looponderdeel haalde, gaan we normaal gesproken nog veel plezier beleven.