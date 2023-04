Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 9 voor Karim Benzema

Benzema is een kruising tussen Berbatov, Harry Kane en Di Stefano. Een beter aanvalsduo dan Benzema en Vinicius heeft Real Madrid niet gehad sinds Puskas en Di Stefano. Ik moet bij het mogen aanschouwen van het huidige elftal, een voorrecht dat overeenkomt met het lezen van Couperus, Hemingway of Scott Fitzgerald, vaak denken aan het team uit de jaren vijftig en zestig. Valverde, Camavinga en Modric zijn ook van die voetballers die al bij leven oude helden zijn.

Iemand die we gemakshalve over het hoofd zien, Dani Carvajal, was verantwoordelijk voor de mooiste pass van de wedstrijd, waaruit Benzema ten slotte de 1-0 maakte. Hij heeft nu, sinds hij het WK oversloeg om lekker aan zichzelf te werken, 20 doelpunten gemaakt in 21 wedstrijden, plus 5 assists gegeven. Hier is iemand op weg naar een tweede Ballon d’Or, of ik heb iets aan mijn ogen.

Lampard klonk nog aardig optimistisch voor een coach die anderhalf uur lang een witte tornado voorbij had zien razen. Hoe hij aan die goede bui kwam, met een verschrikkelijk overklaste rechtsback als Fofana in zijn gelederen, mag Joost weten. Aan dezelfde kant spartelde Reece James, die Camavinga had ontmoet, wat de laatste een stuk beter was bevallen dan de eerste. Mijn enige kritische noot gold de eerste helft van Modric, die me deed verlangen naar Camavinga op zijn plaats. ‘Je kunt niet alles hebben,’ stond op het gezicht van Ancelotti geschreven. Ik heb me erbij neergelegd.

Een 9 voor Orkun Kökcü

Dat Kökcü nu zo goed speelt, zou moeten komen door a) Slot en b) dat hij zo plichtsgetrouw aan zichzelf werkt op een of andere Rotterdamse sportschool met veel afgebladderde klimrekken, gympaarden, ouwe touwen en heel gewone Rotterdamse mensen. Sorry, maar Kökcü is al drie jaar goed, ook onder Advocaat was hij dat. Hij heeft nu de leeftijd om het team te domineren. Slot mag heel blij zijn dat hij hem in zijn elftal heeft. Dat heel Feyenoord een uitstekende conditie heeft, is natuurlijk de verdienste van de trainer, evenals bepaalde personele keuzes, het positiespel en de solide opbouw van achteruit.

Dat Feyenoord van Roma zou winnen, had ik nooit gedacht bij het zien van de opstelling met Spinazzola, Abraham, Smalling, Pellegrini en Dybala. Zeker niet nadat Geertruida in de eerste minuut de bal aan Dybala gaf en Hancko na zeven minuten Abraham neerlegde als een boer op een trekker. Na een halfuur miste Geertruida een flinke kans na een van zijn pure klasse druipend passje over anderhalve meter van Wieffer. Dat de laatste de winnende binnenschoot, was gerechtigheid voor zijn uitstekende spel van het laatste halfjaar.

Een 5 voor Tijjani Reijnders

Soms heb ik wel een beetje genoeg van het ‘verzorgde spel’ van AZ, met die technische foefjes, passjes, hakjes. Van dat mooiweervoetbal bedoel ik, vooral als ze tegen een elftal moeten dat maar één doel heeft: winnen, hoe dan ook. Anderlecht ging als een trein, weliswaar op stoom, maar niet van plan om vaart te minderen voor wie of wat dan ook. Dus toen een tendertje genaamd Ashimeru achter die moedertrein aan denderde en als enig strobreed Clasie en Reijnders op zijn weg vond, was het over en uit voor AZ. Ze kunnen best nog winnen van Anderlecht. Dan moeten ze wel willen.

