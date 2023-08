Beeld Artur Krynicki

Een 9 voor Daphne van Domselaar

Als je mij drie weken geleden zou hebben gevraagd of je me midden in de nacht zou mogen wakker maken voor Lieke Martens, had ik ‘hoepel op’ gezegd. Ze probeerden het nog een keer: of ze me midden in de nacht mochten wekken voor Esmee Brugts. ‘Voor wie?’ vroeg ik. Inmiddels heeft de wekker me twee keer midden in de nacht wakker gemaakt. Martens kon opeens weer voetballen en Brugts bleek een wereldster in wording. Tegen Zuid-Afrika schoot ze voor de derde keer een bal in de kruising. Helaas kon die Zuid-Afrikaanse keeper er net bij. Martens is al twee keer beslissend geweest door acties op het middenveld. De Mohammed Ali-vibes werden nog versterkt door Daniëlle van de Donk die Lindsey Horan midden in een donderdagnacht een leverstoot gaf. Klaarwakker werd ik gisteren door Van Domselaar: die meid kan geweldig keepen.

Daphne van Domselaar. Beeld Getty Images

