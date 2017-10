Edwin van der Sar stopt als voorzitter technisch hart Ajax

Dat heeft de oud-keeper zelf besloten, meldt de club maandag. Het technisch hart is bij Ajax verantwoordelijk voor alle, zoals de club het zelf noemt, 'voetbaltechnische aangelegenheden'. Het overlegorgaan is ooit door Johan Cruijff bedacht.



Van der Sar blijft wel algemeen directeur van Ajax en als zodanig, benadrukt hij in een reactie op de site van Ajax, eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de club.



Overmars neemt over

Directeur spelersbeleid Marc Overmars leidt nu de wekelijkse vergaderingen van het technisch hart. Hij is verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid, de scouting en tevens het aanspreekpunt van de hoofdtrainer.



Na het 'vertrek' van Van der Sar bestaat het adviesorgaan nu naast Overmars nog uit Dennis Bergkamp en Saïd Ouaali. De laatste is sinds juni vorig jaar hoofd jeugdopleiding. Bergkamp houdt zich bezig met ontwikkeling en doorstroming van talent.



Ajax is bijzonder teleurstellend aan het seizoen begonnen en velen in- en om de Johan Cruijff Arena schuiven het technisch hart daarvoor de zwarte piet toe. Terwijl bepalende spelers als Davinson Sánchez, Bertrand Traoré, Jairo Riedewald, Kenny Tete vertrokken uit Amsterdam, zijn de meesten van hun vervangers nog niet uitgegroeid tot vaste waarden.



Peter Bosz

Na een seizoen waarin de club tot aan de finale van de Europa League reikte kwam het deze zomer bovendien tot een botsing tussen inmiddels ex-trainer Peter Bosz en Van der Sar, Bergkamp en Ouaali die uiteindelijk een vertrek van de coach naar Borussia Dortmund inleidde.



Opmerkelijk is dat uitgerekend Van der Sar (nu dus technisch hart-lid af) groot voorstander was van diens opvolger: de nog relatief onervaren Marcel Keizer die doorschoof vanuit Jong Ajax. Onder diens leiding staat Ajax na zeven wedstrijden op een zesde plek in de Eredivisie, vijf punten achter op koploper PSV.