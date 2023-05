Edwin van der Sar stapt op bij Ajax: ‘Ik ben op’

Edwin van der Sar. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

‘Na bijna elf jaar in de directie ben ik op,’ zegt Van der Sar (52) in het persbericht. ‘We hebben hele mooie dingen meegemaakt, maar het is ook een ongelooflijk zware periode geweest. Ik ben de mensen die ik tijdens mijn tweede carrière bij Ajax heb ontmoet en met wie ik heb samengewerkt erg dankbaar voor wat we hebben bereikt en beleefd. Ik heb nu behoefte om afstand te nemen, tot rust te komen en om andere dingen te gaan doen. Het voelt niet goed om de komende periode beslissingen te moeten nemen die over de toekomst van deze mooie club gaan. Vandaar mijn besluit om nu te stoppen.’

Op het functioneren van Van der Sar was de laatste maanden veel kritiek. Zo duurde het lang totdat er in Sven Mislintat een opvolger voor de vertrokken technisch directeur Marc Overmars werd gepresenteerd en werd Van der Sar kwalijk genomen dat de huldiging van de Ajax Vrouwen op het Leidseplein niet doorging.

Na 1 augustus nieuwe directie

Pier Eringa, voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax, zegt dat hij Van der Sar graag voor de club had willen behouden, maar het besluit van de oud-keeper stond vast. ‘Wij hebben dat te respecteren,’ zegt hij in het persbericht. ‘Het afgelopen seizoen is niet representatief voor de totale periode van Ajax onder zijn leiding. De club heeft heel veel successen meegemaakt, is enorm gegroeid en heeft ook internationaal aan aanzien gewonnen. Zijn taken worden overgenomen door de zittende directie. Edwin blijft tot augustus beschikbaar voor overdracht en advies. Spoedig na 1 augustus verwachten we de nieuwe directie-samenstelling bekend te kunnen maken. Onze ambitie daarbij is om iemand met een Ajax-achtergrond in de top toe te voegen.’

Van der Sar maakte sinds november 2012 deel uit van het directieteam van Ajax. Hij begon als directeur marketing en werd in 2016 algemeen directeur. Daarnaast is hij ook actief in diverse bestuursfuncties bij de Fifa, de Uefa en de ECA (European Club Association).

Met Van der Sar in de leiding beleefde Ajax grote successen. Zo haalde de club de finale van de Europa League, de halve finale van de Champions League en meerdere titels in de eredivisie.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze Ajaxpodcast Branie