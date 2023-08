Edson Álvarez op weg naar uitgang bij Ajax: West Ham United persoonlijk akkoord met Mexicaan

AMSTERDAM, NETHERLANDS - APRIL 16: Edson Alvarez of Ajax celebrates 1-0 during the Dutch Eredivisie match between Ajax v FC Emmen at the Johan Cruijff Arena on April 16, 2023 in Amsterdam Netherlands (Photo by Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images) Beeld Getty Images

Daardoor scheidt alleen een deal tussen de clubs zich nog van een langverwachte transfer van Álvarez, die nog een contract heeft tot de zomer van 2025 in Amsterdam. Ajax en West Ham werden het nog niet eens over een transfersom. De komende dagen worden de onderhandelingen hervat.

De Mexicaan zag eerder deze zomer een overstap naar Borussia Dortmund afketsen. Dat is zondag de laatste tegenstander in Ajax’ oefencampagne. De ‘generale repetitie’ voor de seizoenstart tegen Heracles op 12 augustus gaan net als de eerdere oefenduels aan Álvarez voorbij. De controleur, die het naar versterkingen zoekende Ajax ook als centrale verdediger nog helpen kan, won vorige maand de Gold Cup met zijn vaderland en hoeft zich officieel pas komende week te melden in Amsterdam.

Of hij nog een wedstrijd voor Ajax zal spelen, valt dus te bezien. De Amsterdammers gingen vorig jaar nog voor een transfer van de Mexicaan naar Chelsea liggen, maar beloofden Alvarez een jaar later niet opnieuw de hakken in het zand te zetten.

Álvarez kwam in 2019 van Club América uit Mexico-Stad naar de Johan Cruijff Arena. In de voorbije vier seizoenen bij Ajax kwam hij tot 148 duels in alle competities, waarin hij tot 13 doelpunten kwam.