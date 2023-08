Edson Álvarez is vooral iemand die zijn beroep uitoefent

Beeld Artur Krynicki

Een 9 voor Edson Álvarez

Van de voetballer Álvarez hield ik van meet af aan. Ik heb hem nooit ontmoet, die behoefte heb ik steeds minder bij profspelers. Dat is Álvarez voor mij: een prof. Ze hebben het over ‘Zuid-Amerikaanse grinta’, en taalarm cliché. Gezien hoe Daniëlle van de Donk de Amerikaanse Lindsey Horan in haar middenrif beukte? Terwijl Valkenswaard niet in Zuid- of Midden-Amerika ligt.

Bovenal oefent Álvarez een beroep uit. In de laatste twee seizoenen vocht hij voor Ajax 709 persoonlijke duels uit, waarvan hij er 402 won (Stats Perform). Daarmee staat hij bovenaan in de Eredivisie. Op het lijstje van gewonnen kopduels staat hij vierde, Ajax heeft nu eenmaal vaak zelf de bal. Wat hem bij West Ham te wachten staat, is opeens onduidelijk. Ze verkochten hun beste speler: Declan Rice, en Lucas Paqueta wordt waarschijnlijk ook verkocht. Alsof er een kleedje onder Edsons voeten wordt weggetrokken.

