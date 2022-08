Edson Álvarez is inmiddels veel meer dan een belangrijke balafpakker bij Ajax

In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke week ‘het spel achter het spel’. Met deze keer aandacht voor de opmerkelijke ontwikkeling van Edson Álvarez.

Dat Edson Álvarez in defensief opzicht van levensbelang is voor Ajax, moet inmiddels zelfs zijn grootste criticaster kunnen toegeven. De cijfers zijn overduidelijk: zonder Álvarez op het veld is Ajax in de eredivisie sinds 2019 een redelijk presterende ploeg, mét de Mexicaan heeft het (ruim) de beste defensie op de Nederlandse voetbalvelden.

Ajax, sinds medio 2019 (eredivisie). Beeld Opta Sports

Maar in de spectaculaire overwinning op FC Groningen (6-1) is goed te zien dat Álvarez inmiddels meer is dan een defensieve breker van de buitencategorie. Als passer is de controleur zichtbaar gegroeid.

Edson Álvarez, gemiddeldes per negentig minuten (eredivisie). Beeld Opta Sports

Op drie fronten heeft Álvarez zich zichtbaar ontwikkeld als passer.

Speloverzicht door verbeterde balaanname

In de openingsfase zien we Álvarez, voorheen toch zeker niet berucht om zijn lange passes, een aantal keer het spel vlug verleggen naar de flank, met een uitgemeten diagonale pass.

Beeld Screenshot ESPN

In de eerste helft vindt Álvarez drie keer op die manier de ruimte op rechts bij Antony, die voor rust de nieuwe Groningse linksback Isak Määttä volledig dol speelt.

Beeld Screenshot ESPN

Dat Álvarez meermaals het spel naar de flank kan verplaatsen via een pass met een hogere moeilijkheidsgraad, is vooral te danken aan wat hij vóór deze passes doet. De aannames van de Mexicaan zijn namelijk aanzienlijk verbeterd ten opzichte van zijn beginperiode in Amsterdamse dienst. Doordat Álvarez nu aanzienlijk soepeler is geworden in zichzelf opendraaien vanuit de balaanname, verschaft hij zichzelf meer ruimte en tijd om moeilijker ballen te geven.

Beeld Screenshot ESPN

De kwaliteitssprong op dit vlak tekent de arbeidslust van Álvarez. Dat een 24-jarige speler nog dit soort grote stappen in zijn ontwikkeling maakt, is alleen mogelijk met flinke extra investeringen op het trainingsveld.

Verticaal vertrouwen

Het toegenomen zelfvertrouwen als passer is niet alleen bij lange ballen te zien. Ook qua keuzes in de passing speelt Álvarez zichtbaar met meer durf.

Beeld Screenshot ESPN

Meermaals kiest Álvarez voor de risicovollere, verticale pass op Dusan Tadic in de as van het veld, terwijl er een simpeler alternatief is in de vorm van een breedtepass op rechtsback Devyne Rensch. Waar Álvarez in zijn beginperiode in Amsterdam (te) regelmatig voor de veilige optie zou gaan uit angst voor balverlies, voegt de controleur nu veel vaker een voorwaartse bijdrage toe met zijn passes door het midden.

Beeld Screenshot ESPN

Dat Álvarez meer zelfvertrouwen heeft gekregen als voorwaartse passer, komt de nieuwe samenstelling in de voorhoede van Ajax goed uit. In de opstellingsvariant tegen Groningen, waarin de Amsterdammers nu met aanvaller Tadic achter de spits spelen in plaats van een traditionelere invulling met Davy Klaassen (als loper) of Steven Berghuis (als passer), zal de ‘nummer 10’ minder vaak te vinden zijn als extra helper in de spelopbouw.

Sluwe opbouwer

Maar waar de verbetering in aannames, lange ballen en passkeuzes makkelijk te spotten zijn, heeft Álvarez ook op een wat subtieler vlak een flinke sprong voorwaarts gemaakt. De Mexicaan is aanzienlijk handiger geworden in het vrijkomen uit de ‘dekkingschaduw’ van de aanvallers van de tegenstander. Als eerste aanspeeloptie op het middenveld moet je aanvoelen wanneer er ruimtes in de rug van afjagende tegenstanders vallen. Een kwaliteit die Álvarez tegen Groningen veelvuldig toont.

Beeld Screenshot ESPN

In de 36ste minuut noteren we zijn knapste actie in de opbouw. Nadat Álvarez eerder in dit balbezit al uit de rug van Groningenspits Jörgen Strand Larsen is vrijgelopen, laat hij vervolgens een soort sluwheid zien die men niet al te vaak met zijn spel associeert. Aan de hand van zijn lichaamshouding lijkt Álvarez voor een simpele pass naar rechts op Jurriën Timber of Rensch te zullen kiezen, om vervolgens in tegendraadse richting vooruit te spelen op Tadic.

Beeld Screenshot ESPN

Waar de flitsende voorhoede van Ajax de komende weken vaak de aandacht zal krijgen, lijkt Álvarez ook dit jaar weer de stille uitblinker in Amsterdam te worden. De Mexicaan die ooit nog als miskoop werd bezien, blijkt namelijk een groeiwonder.

