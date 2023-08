Edson Álvarez heeft miljoenentransfer te pakken: Ajax en West Ham United maken deal wereldkundig

Edson Álvarez vertrekt naar de club die afgelopen seizoen nog de Conference League won. Beeld Pro Shots/Toon Dompeling

De Amsterdammers ontvangen een bedrag van 38 miljoen euro, dat met bonussen nog kan oplopen tot 41 miljoen euro. De 25-jarige Álvarez had bij Ajax nog een contract tot 2025.

De Mexicaan zag eerder deze zomer een overstap naar Borussia Dortmund afketsen. Dat was zondag de laatste tegenstander in Ajax’ oefencampagne. De controleur won vorige maand de Gold Cup met zijn vaderland en mocht zich daardoor later melden in Amsterdam.

Thanks for fighting for our colours ⚪️🔴⚪️ — AFC Ajax (@AFCAjax) 10 augustus 2023

Chelsea

Ajax nam Álvarez in 2019 voor ruim vijftien miljoen euro over van de Mexicaanse topclub América. Hij speelde 147 wedstrijden voor de club en kwam tot dertien doelpunten en zes assists.

De Amsterdammers gingen vorig jaar nog voor een transfer van de Mexicaan naar Chelsea liggen, maar beloofden hem een jaar later niet opnieuw de hakken in het zand te zetten. Met het aanstaande vertrek van Álvarez verliest Ajax opnieuw een sterkhouder. Eerder deze transferwindow vertrokken Dusan Tadic (Fenerbahçe) en Jurriën Timber (Arsenal) al. Daarnaast maakte Calvin Bassey de overstap naar Fulham.