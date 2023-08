Edson Álvarez heeft miljoenentransfer te pakken: Ajax en West Ham United bereiken akkoord

Edson Álvarez vertrekt naar de club die afgelopen seizoen nog de Conference League won. Beeld Pro Shots/Toon Dompeling

Álvarez, die nog een contract heeft tot de zomer van 2025 in Amsterdam, zou zich na zijn vakantie aanvankelijk vandaag melden in Amsterdam. De middenvelder zou morgen de training hervatten, maar zo ver komt het niet. Álvarez moet in Londen alleen nog de medische keuring ondergaan en zijn handtekening zetten. Die laatste formaliteiten worden spoedig afgerond.

De Mexicaan zag eerder deze zomer een overstap naar Borussia Dortmund afketsen. Dat was zondag de laatste tegenstander in Ajax’ oefencampagne. De controleur won vorige maand de Gold Cup met zijn vaderland en mocht zich daardoor later melden in Amsterdam.

Chelsea

De Amsterdammers gingen vorig jaar nog voor een transfer van de Mexicaan naar Chelsea liggen, maar beloofden hem een jaar later niet opnieuw de hakken in het zand te zetten. Álvarez kwam in 2019 van Club América uit Mexico-Stad naar de Johan Cruijff Arena. In de voorbije vier seizoenen bij Ajax kwam hij tot 148 duels in alle competities, waarin hij tot 13 doelpunten kwam.

Met het aanstaande vertrek van Álvarez verliest Ajax opnieuw een sterkhouder. Eerder deze transferwindow vertrokken Dusan Tadic (Fenerbahçe) en Jurriën Timber (Arsenal) al. Daarnaast maakte Calvin Bassey de overstap naar Fulham.