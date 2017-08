Edgar Davids krijgt compensatie om gelijkenis gamekarakter

Davids had geprotesteerd omdat in het spel League of Legends een spelkarakter beschikbaar is dat wel erg veel op hem lijkt: donkere huidskleur, rastahaar, gespierd postuur, agressieve speelstijl én de bekende sportbril. Ook de rechter concludeerde dat 'Striker Lucian' gebaseerd was op Davids.



In League of Legends kunnen online spelers met verschillende karakters, zogeheten Champions, missies uitvoeren. Het poppetje dat op Davids lijkt, was tegen betaling beschikbaar, ten tijde van het WK voetbal in 2014. Al in 2015 protesteerde de advocaat van Davids bij het Ierse bedrijf Riot Games, dat verantwoordelijk is voor League of Legends.



Inspiratiebron

Op een forum had het bedrijf toen al toegegeven dat Davids de inspiratiebron was voor het poppetje Striker Lucian, maar in de rechtszaal voerde het bedrijf aan dat de gelijkenissen helemaal niet zo groot waren: spelers zouden Striker Lucian herkennen, niet Davids. Daar ging de rechtbank niet in mee.



De rechter oordeelde bovendien dat Davids als ex-profvoetballer belang heeft bij het voorkomen van gratis gebruik van zijn portretrecht. Hij heeft immers een 'verzilverbare populariteit.' De rechter heeft Riot Games nu bevolen om met accountantsstukken aan te tonen hoeveel met Striker Lucian is verdiend. Op basis daarvan zal een schadevergoeding worden vastgesteld.