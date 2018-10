Dylan Groenewegen: zeven sprintkansen is genoeg

De Tour de France van 2019 voert het peloton eerst over de Pyreneeën en in de derde week over de Alpen. Er zijn drie zware aankomsten bergop boven de 2000 meter: op de Tourmalet, in Tignes en in Val-Thorens. De dertiende etappe van de Tour is een betrekkelijk korte individuele tijdrit van 27 kilometer in Pau.



Het is de enige individuele rit tegen de klok. Verder telt de 106e editie van de Ronde van Frankrijk in totaal 3460 kilometer, verdeeld over zeven vlakke etappes, vijf heuvelachtige ritten, zeven serieuze bergetappes en een ploegentijdrit. Er zijn als gewoonlijk twee rustdagen.



De organisatie van de Tour de France schotelde in Parijs een gevarieerd routeschema voor. Zoals bekend start de Tour op zaterdag 6 juli in de Belgische hoofdstad Brussel als eerbetoon aan Eddy Merckx, die in 2019 precies vijftig jaar geleden zijn eerste van vijf eindzeges behaalde in de Ronde van Frankrijk.



De Tour viert volgend jaar ook het honderdjarig bestaan van de gele trui. Eugène Christophe was in 1919 de eerste die het leiderstricot mocht aantrekken.



De eerste etappe is een vlakke rit over 192 kilometer. De tweede etappe is een ploegentijdrit over 27 kilometer. De sprinters zijn dan even aan de beurt voordat de klassementsrenners in de zesde etappe voor het eerst aan de bak kunnen op La Planche des Belles Filles in de Vogezen. Die steile klim is verlengd met een kilometer over een slingerend pad. De zevende etappe is met 230 kilometer de langste. Die rit voert van Belfort naar Châlon-sur-Saône.



De Tour passeert onderweg naar de Pyreneeën de heuvels van het Centraal Massief, met volop kansen voor avonturiers. Vervolgens vormt de tijdrit in Pau de opmaat voor een op papier spetterende slotweek met liefst vijf zware bergetappes. De Tourmalet (2115 meter) is het dak van de Pyreneeën. In de Alpen liggen reuzen als de Col d'Iseran, Col de Vars, Col d'Izoard en de Col du Galibier te wachten.



Het slotakkoord vangt aan met de achttiende etappe, een lange bergrit over 207 kilometer die volgens de Tourorganisatie eindigt na een 'duizelingwekkende' afdaling in Valloire. Dan volgens de laatste twee ritten door de Alpen. Eerst die met de aankomst in skioord Tignes en daarna de twintigste en voorlaatste etappe, die na ruim 30 kilometer klimmen finisht in skioord Val-Thorens.



De Tour eindigt op zondag 28 juli traditiegetrouw op de Champs Élysées in Parijs.