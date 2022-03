DVVA-HBOK gestaakt vanwege blessure scheidsrechter

Beeld ANP XTRA

Amateurvoetbal

De derby tussen DVVA en HBOK in de zaterdag tweede klasse A is gestaakt vanwege een blessure van de scheidsrechter. De arbiter liep na 55 minuten bij een 0-1 voorsprong voor HBOK een kuitblessure op. Omdat er geen vervanger werd gevonden op sportpark Drieburg, werd de wedstrijd definitief gestaakt. Het is nog niet bekend wanneer het duel wordt uitgespeeld.

OFC is de koppositie in de zondag derde divisie na een 2-1 nederlaag tegen Hercules kwijt. Het was voor de club uit Oostzaan de derde nederlaag in vier wedstrijden. Genridge Prijor maakte het doelpunt voor OFC, dat op de ranglijst, net als Gemert, na negentien wedstrijden veertig punten heeft. Het doelsaldo van Gemert is beter (+16 om +14).

De amateurs van Ajax hebben in de zaterdag derde divisie thuis met 3-0 gewonnen van Goes. Tristan Buis (2) en oud-prof Lesley de Sa maakten de doelpunten voor de nummer veertien op de ranglijst. Glenn van Zoolingen speelde zijn tweehonderdste wedstrijd voor de amateurs van Ajax. De 29-jarige middenvelder speelde op 18 augustus 2012 zijn eerste wedstrijd en maakte in dat duel meteen een doelpunt.

Handbal

De handbalsters van VOC hebben de reguliere competitie afgesloten op de eerste plaats. De ploeg van coach Rachel de Haze won in Borne met 41-16 van Borhave. VOC verloor tot nu toe slechts één wedstrijd, uit bij nummer twee Venlo. De andere 21 duels werden gewonnen. VOC speelt in de play-offs met VZV, Volendam en V&L een hele competitie. De winnaar plaatst zich voor de finale om de landstitel tegen de winnaar van de andere kampioenspoule (Venlo, Quintus, SEW en Kwiek).

Hockey

De hockeyers van Amsterdam doen na de 3-2 overwinning op Oranje-Rood weer helemaal mee in de strijd om een plaats in de play-offs. De ploeg van Alexander Cox is door de zege geklommen naar de gedeelde vierde plaats met HGC. Trent Mitton, Mirco Pruyser en Valentijn Charbon maakten tegen Oranje-Rood de doelpunten. Pinoké staat na de 4-2 zege bij SCHC derde. Miles Bukkens (2), Niklas Wellen en Dennis Warmerdam scoorden voor Pinoké. Hurley pakte door een 2-2 gelijkspel tegen Tilburg het tweede punt van het seizoen.

De hockeysters van Amsterdam hebben op het nippertje met 1-1 gelijkgespeeld tegen HGC. Marijn Veen maakte in Wassenaar twee minuten voor tijd de gelijkmaker voor de ploeg van coach Robert Tigges, die op de derde plaats staat in de vrouwenhoofdklasse. Pinoké won met 3-0 van hekkensluiter Oranje-Rood. Kari Stam (2) en Maxime Kerstholt maakten de doelpunten. Hurley speelde met 2-2 gelijk tegen Victoria. Pinoké staat op de zesde plaats en Hurley is de nummer acht.

Vrouwenvoetbal

De voetbalsters van Ajax hebben zich voor de zevende keer geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. Excelsior werd in de halve finale met 1-0 verslagen. Rechtsbuiten Chasity Grant maakte het enige doelpunt voor de viervoudig bekerwinnaar. Ajax speelt in de finale op 4 juni tegen bekerhouder PSV. De Eindhovenaren versloegen ADO Den Haag na verlenging met 2-1. Als Ajax de finale wint, is het met vijf KNVB-bekers alleen recordhouder. Op dit moment wordt het record met Fortuna Wormerveer en SV Saestum gedeeld.