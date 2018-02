Duur puntenverlies voor Ajax tegen ADO

Daardoor kan PSV zondagmiddag in Rotterdam een reuzenstap naar de titel zetten. Bij een overwinning op Feyenoord neemt de koploper uit Eindhoven een voorsprong van zeven punten op Ajax.



Ajax speelde vorige week tegen PEC Zwolle de beste wedstrijd onder trainer Erik ten Hag en mocht zich eigenlijk alleen kwalijk nemen dat het slechts eenmaal scoorde (1-0).



De nummer twee van de eredivisie wist de aanhang te vermaken omdat de thuisploeg ook aanvallende intenties had. PEC Zwolle verstopte zich niet en nam zo het risico dat de bezoekers uit Amsterdam ook veel ruimte kregen.



Verrassen

ADO Den Haag was alleen maar met verdedigende bedoelingen naar de Johan Cruijff Arena gekomen. Als Ajax de bal had, dan groepeerde het elftal van trainer Alfons Groenendijk zich met negen veldspelers rond het eigen strafschopgebied. Alleen aanvaller Bjørn Johnsen hoefde niet mee te verdedigen. Daardoor volgde de spits het spel vooral van afstand.



Met Siem de Jong en Carel Eiting als vervangers voor de geblesseerde Klaas-Jan Huntelaar en Lasse Schöne speelde Ajax in een veel te laag tempo om ADO Den Haag te verrassen. Vooral De Jong kon niet waarmaken waarom hij de voorkeur kreeg boven Matteo Cassierra die dit seizoen al veertien keer gescoord heeft voor Jong Ajax in de Jupiler League.



Gemiste kans

Siem de Jong was na een ruim uur als eerste speler van Ajax wel dichtbij een doelpunt. Op aangeven van Donny van de Beek kopte hij echter op de paal. Het leek wel of De Jong zijn ploeg wakker schudde. Ajax slaagde er eindelijk in het tempo een beetje te verhogen en kreeg meer mogelijkheden. David Neres verscheen twee keer vrij voor doelman Robert Zwinkels maar ook hij wist niet te scoren.



Trainer Ten Hag probeerde nog een beslissing te forceren met het inbrengen van Cassierra, Amin Younes en Dani de Wit. Verder dan een bal op de paal van Ziyech en een gemiste kans van debutant De Wit kwam Ajax echter niet meer.