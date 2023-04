Dusan Tadic pleit voor langer verblijf John Heitinga: ‘Net als Ten Hag een controlfreak’

Dusan Tadic nam zondag na de zege op Fortuna Sittard (4-0) geen blad voor de mond. De aanvoerder toonde zich kritisch over het feit dat Ajax dit seizoen niet voor het kampioenschap speelt. En hij pleitte voor een vaste aanstelling van interim-trainer John Heitinga.

“Verschrikkelijk.” Tadic laat een korte stilte vallen als hem wordt gevraagd hoe het is om in deze fase van de competitie met PSV te strijden om de tweede plek. De Serviër slikt wat frustratie weg en omschrijft zijn gevoel dan in dat ene woord. Verschrikkelijk. “Dit is Ajax. Deze club hoort om de hoofdprijzen te voetballen.”

Sinds zijn komst in de zomer van 2018 won Ajax drie keer de landstitel. De club was in eigen land dominant en toonde zich ook in de Champions League competitief. Het leidde in 2019 bijna tot een finaleplaats. Dit seizoen is de club sportief ver teruggevallen.

Zwakste selectie in vijf jaar

De stelling dat dit de zwakste selectie is waarvan Tadic deel heeft uitgemaakt in de afgelopen vijf jaar onderschrijft hij. “Maar daarmee zeg ik niets nieuws. En iedereen ziet dat we meer kwaliteit nodig hebben. De spelers die vorig jaar bij ons op de reservebank zaten, zouden in deze ploeg basisspelers zijn geweest.”

Tadic zegt inderdaad niets nieuws. Kort na het ontslag van trainer Alfred Schreuder in januari, na het gelijkspel tegen Volendam, sprak de aanvoerder ook al klare taal. “De trainer moet nu weg, dat is inherent aan topsport. Als een ploeg te vaak verliest, kan dat de consequentie zijn. Maar de spelersgroep blijft dezelfde.”

Die spelersgroep is er de laatste maanden niet in geslaagd een significant hoger niveau te halen dan in de eerste fase van het seizoen. Hoogstens kun je concluderen dat de neerwaartse spiraal onder Schreuder – hij won niet één van zijn laatste zeven duels – werd omgebogen.

‘Controlfreak’ John Heitinga

Daarin speelt John Heitinga een belangrijke rol. Hij bracht als interim-trainer het spelplezier, de strijdbaarheid en de discipline terug. Daarmee werd in elk geval een basis gelegd om resultaten te halen. Tadic: “John Heitinga is een goede trainer voor Ajax. Hij houdt van deze club en hij kent Ajax. Hij weet wat nodig is voor jonge spelers om de stap te maken naar topvoetbal. Hij heeft die weg zelf afgelegd.”

Tadic noemt hem een moderne trainer. “Zijn trainingen zijn goed, gevarieerd en intensief. Daarbij is John net als Erik ten Hag wel een beetje een controlfreak. Hij zit er bovenop. De meeste voetballers hebben dat nodig.”

Komst Schreuder

Zijn bevindingen met de clubleiding wil Tadic best delen als hem daarom wordt gevraagd, maar hij benadrukt dat hij geen rol speelt bij de uiteindelijke aanstelling van een nieuwe trainer. Die inspraak heeft hij voorheen ook nooit gehad en dat moet zo blijven.

“Er werd gesuggereerd dat ik bemoeienis heb gehad met de komst van Alfred Schreuder, maar dat is niet zo. Wij delen dezelfde zaakwaarnemer en in het verleden heb ik goed samengewerkt met Schreuder. Onze band was en is goed, maar die gaat niet verder dan speler-trainer. Het is jammer dat mensen daar een ander stempel op hebben geplakt.”

Gemis Overmars

Volgens Tadic heeft Ajax na het vertrek van Marc Overmars in februari vorig jaar achter de feiten aangelopen. De technisch directeur vertrok uit eigen beweging, nadat hij was geconfronteerd met zijn seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens meerdere vrouwelijke collega’s. Vanaf dat moment is Ajax op technisch vlak de regie verloren.

Tadic: “Veel belangrijke spelers vertrokken, plus trainer Erik ten Hag. De club had het moeilijk om in korte tijd versterkingen te halen. En halverwege het seizoen vond ook nog een trainerswissel plaats. Ajax heeft Overmars sportief enorm gemist. Hij was heel goed in zijn werk en slim. Hij had voor iedere speler een plan, kon een kampioenselftal bouwen en hij dacht soms wel vijf jaar vooruit.”

Van Tadic zou Overmars terug mogen keren in zijn functie, als snapt hij dat dat niet zomaar kan. Het standpunt doet ook niet ter zake: de club contracteerde maandag immers de Duitser Sven Mislintat als directeur voetbalzaken. Tadic kan niet beoordelen of dat een juiste keuze is. “Want ik ken hem niet.”

Eigen toekomst

Over zijn eigen toekomst is Tadic duidelijk: hij heeft nog een contract voor een jaar als speler. Daarna kan hij voor drie seizoenen aan de slag als jeugdtrainer of als assistent van het eerste elftal. De Serviër is 34 jaar, maar hij voelt zich fysiek nog sterk en fit genoeg. Hij is met 8 doelpunten en 19 assists nog altijd de meest waardevolle speler in de eredivisie.

“Maar ik weet niet wat er met Ajax gebeurt, welke kant de club opgaat. Er is nog veel onduidelijk over het nieuwe seizoen. Welke trainer staat er voor de groep en hoe komt de selectie eruit te zien? We hebben veel kwaliteit nodig, dat is zeker. Maar nogmaals, daarmee zeg ik niets nieuws.”

“Ik weet dat bijvoorbeeld Klaas-Jan Huntelaar hard werkt en het beste wil voor Ajax. De komende twee maanden zijn bepalend. Het is verschrikkelijk om te strijden voor de tweede plaats. We zullen dat doen, begrijp me niet verkeerd, en we willen de beker winnen. Maar Ajax hoort altijd voor het kampioenschap te spelen.”

Wat is er met Brian Brobbey? Ajax beleefde een zorgeloze zondagavond tegen Fortuna Sittard (4-0). Steven Berghuis (twee keer), Steven Bergwijn en Kenneth Taylor maakten de goals. Brian Brobbey kwam niet in actie, hij was niet fit genoeg. Wat is er toch aan de hand met de spits? Brobbey begon in slechts één van de laatste tien competitieduels in de basis. Als hij speelt heeft hij moeite de negentig minuten vol te maken. En meerdere wedstrijden per week kan hij niet aan. John Heitinga probeerde dat zondag te duiden: “Brian heeft een heel sterk lijf en is heel explosief. Daar heb je ook een grote motor voor nodig. Dat betekent trainen zoals je speelt, inhoud kweken. Daar heb je discipline voor nodig. Brian heeft wel discipline, maar hij moet ook geholpen worden. Het is aan ons, dus ook aan mij, om ervoor te zorgen dat Brian topfit wordt. Want op lange termijn wordt hij de vaste spits van Ajax 1. Daar ben ik van overtuigd.” Ook andere jeugdspelers moeten die discipline opbrengen. Heitinga liet er tegen Fortuna weer twee debuteren: middenvelder Silvano Vos (18) en de Belgische vleugelspeler Mika Godts (17). “Uiteindelijk is het topsport en gaat het om presteren en leveren. Voor Brian en alle aanstormende jongens met potentie: maak afspraken met jezelf en kom die na. Je moet het zelf doen.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: