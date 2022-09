Dusan Tadic over bijtende kritiek: ‘Prima als ze mij op de korrel nemen’

Vier jaar geleden kwam Dusan Tadic naar Ajax om de club terug te brengen naar het hoogste niveau: de Champions League. Het bleek een gouden greep. ‘Ik had de club echt nodig, en de club mij ook. We zijn een perfect koppel. Nog steeds.’

De eerste weken van het seizoen 2022-2023 zijn niet de makkelijkste voor Dusan Tadic sinds hij bij Ajax is neergestreken. Het spel van de 33-jarige aanvoerder is in een aantal duels onder de maat geweest. Hij ligt onder vuur, bij de fans en bij de analisten.

Een kleine greep uit de kritieken die de Serviër over zich kreeg uitgestort. ‘Hij stond altijd zo sterk op zijn benen. Nu krijgt hij een duwtje en valt hij voorover.’ (Rafael van der Vaart). ‘Tadic is momenteel niet in grote vorm. Als aanvoerder is hij belangrijk, maar hij moet wel zorgen dat hij het niveau aantikt dat nodig is.’ (Marco van Basten). ‘Tadic zit niet lekker in zijn vel. Dan kun je hem ook af en toe verlossen, toch? Door hem een keertje eraf te halen.’ (Wesley Sneijder). ‘Ik vond hem vandaag echt beneden alle peil. De helft van de ballen heeft hij verspeeld. Ik denk dat hij toch enigszins is gaan twijfelen over zichzelf en zijn plek op het veld. Het kan een vormdip zijn, maar misschien zit hij aan zijn einde.’ (Kenneth Perez)

Het ‘slachtoffer’ van al die ferme woorden komt op deze donderdagmiddag rond de klok van twee uur de kantine van De Toekomst ingelopen. Tadic is als een van de laatste spelers nog op de club. Na de ochtendtraining en de krachttraining werkt de Serviër altijd nog zijn eigen programma af. Hij heeft tot drie uur de tijd. Daarna haalt hij zijn kinderen van school.

‘Het is prima als ze mij op de korrel nemen’

Of de bijtende kritiek hem wat doet? Tadic, twinkeling in zijn ogen, antwoordt gedecideerd. Nee. Hij heeft al vaker gezegd: als er iemand kritisch moet worden benaderd, dan hij, als ervaren speler, als aanvoerder. “Ook als ik het niet zou verdienen, is het prima als ze mij op de korrel nemen.” Maar nu verdient hij het wel. Hij moet beter presteren. “En mensen hebben recht op hun mening. Die respecteer ik. Ik moet antwoord geven op het veld.”

Een voetballer is zo goed als zijn laatste wedstrijd. Tadic knikt. Hij kent de wereld waarin hij opereert. Topsport is zwart-wit, met weinig ruimte voor nuance. Het krediet van een voetballer is beperkt, ook al ben je vier jaar achtereen in gebaar en woord toonaangevend voor de club waarvoor je speelt. Toen Tadic naar Amsterdam kwam in de zomer van 2018, was Ajax al vier jaar geen kampioen geworden. De Champions League was ver weg.

De Serviër nam Ajax bij de hand. Op zijn statistieken in de eredivisie staat geen maat. Ajax is al vier jaar bijna onafgebroken koploper in de eredivisie en Europees staat de club weer op de kaart. “We hebben Ajax teruggebracht waar de club hoort. Ik had vertrouwen dat ik daar een bijdrage aan kon leveren. Ik had Ajax echt nodig en Ajax had mij nodig. We zijn een perfect koppel. Nog steeds.”

Automatismen ontbreken

Niet alleen de prestaties maar ook het voetbal van Ajax in de Champions League oogstte veel lof. Tadic was soms de blikvanger maar vooral ook de constante factor in dat aanvalsspel. In 41 wedstrijden, waarvan 10 in de voorronden van de Champions League, was hij betrokken bij 31 doelpunten: 16 keer als afmaker, 15 keer als aangever. “Ik voel me heerlijk op dat podium. Ik ben ook nooit nerveus. Eerder hongerig. En trots, vanwege al die grote spelers die het Ajaxshirt eerder hebben gedragen.”

Woensdagavond begint Ajax in de poulefase van het toernooi met een thuiswedstrijd tegen Rangers FC. Het streven is om te overwinteren in de Champions League. Dat moet gebeuren met veel nieuwe spelers, want Ajax verkocht meer dan een half basiselftal. Dat is iets te veel naar de smaak van Tadic. Al kwamen er ook kwalitatief sterke spelers voor terug. Al die wisselingen in de selectie hebben geresulteerd in een zoektocht naar de beste opstelling.

In die zoektocht speelde de aanvoerder in zes duels al op vier verschillende posities. “Dat is lastig. Automatismen ontbreken. Je weet niet wanneer je een bal wel of niet moet geven – of kunt verwachten. Het is belangrijk om connectie te maken in het veld. Je moet elkaar kunnen vinden met je ogen dicht. Nu is het soms moeilijk om elkaar te vinden met ogen open.”

Er wordt hard aan die automatismen gewerkt onder leiding van Alfred Schreuder, die Tadic ‘een slimme coach’ noemt. Dat hij zelf op verschillende posities moet spelen, neemt hij voor lief. En de kritiek die hij krijgt voor zijn povere inbreng in een soms stroef draaiend elftal, legt hij naast zich neer. “Als je boven de dertig bent, wordt je leeftijd erbij gesleept bij alles wat je doet. Als je een slechte bal geeft, ben je te oud. Als je een goeie bal geeft, ben je niet slecht voor een ouwe zak. Leeftijd is maar een getal. Mijn lichaam voelt goed. Ik leg vaak de meeste kilometers af in een wedstrijd. Daar werk ik iedere dag hard aan. En ik heb nog steeds zo veel honger als vier jaar geleden toen ik naar Ajax kwam. Misschien wel meer.”

Tadic over overval: ‘Ik heb het achter me gelaten, maar het geeft een vreemd gevoel’ Dusan Tadic werd aan het begin van dit seizoen, in de nacht van 27 op 28 juli, vlak bij zijn huis opgewacht door twee overvallers. Hij probeerde te vluchten, maar dat mislukte, waardoor een korte worsteling ontstond tussen Tadic en zijn belagers. Hij verzette zich behoorlijk, maar raakte niet gewond. De verdachten zijn zonder buit op een scooter weggereden. Tadic: “Ik heb het incident achter me gelaten. Ik ben sterk, ik kan ermee omgaan. Als zoiets gebeurt, kan ik rennen of vechten. Maar het geeft wel een vreemd gevoel: dat je niet veilig bent in je eigen stad. Je wilt niet steeds om je heen kijken als je op straat loopt, maar dat doe je toch. Dat is niet prettig. Voor mijn vrouw en kinderen ook niet, en dat zit nog meer in mijn hoofd.”

