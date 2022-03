Dusan Tadic: ophef over Overmars en geel-blauwe band, maar ook de redder van Ajax

Dusan Tadic zorgde met steun aan zijn vriend Marc Overmars voor een onrustige aanloop. De enige captain in de eredivisie die dit weekend geen geel-blauwe band droeg, voorkwam daarna in de slotminuut – na eerder gemiste penalty’s – vanaf de stip dat Ajax tegen RKC de titel verder op de tocht zette.

Tot zover de rust bij Ajax. Toen de storm rond directeur Marc Overmars voor de club eindelijk een beetje leek te gaan liggen, was daar een sportieve dip na zwakke optredens tegen Benfica (tweede helft) en Go Ahead Eagles. Een crisis werd in de halve finale van de KNVB-beker met een prima, zakelijke zege op AZ in de kiem gesmoord.

Maar net toen Ajax zich dacht op te maken voor een voetbalshow in een volle Johan Cruijff Arena tegen degradatiekandidaat RKC, trok aanvoerder Dusan Tadic de wond die Overmars heeft veroorzaakt weer open. In een interview met de NOS, waarin Tadic zich eens in het Servisch kon uiten, stak hij de loftrompet over de wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag vertrokken directeur.

Flinke ophef

Overmars is ‘speciaal’ voor Tadic, omdat hij de Serviërs droom om voor Ajax te spelen in vervulling bracht. “Hij zal altijd een vriend van me blijven. Ik zal er altijd voor hem zijn. Iedereen maakt fouten. Het is niet aan ons om anderen te veroordelen. Onze band is goed. We hebben af en toe contact. Hij heeft het even moeilijk gehad. Ik hoop dat hij groots terugkomt. Dat verdient hij echt.”

Hij noemde de gebeurtenissen ook ‘jammer’. “Ik weet niet wat er is gebeurd. Het interesseert me ook niet. Of iemand een fout heeft gemaakt of niet. Ik wil niemand veroordelen. Ik wil daar niets over zeggen, omdat ik niet weet wat er gebeurd is.”

De uitspraken zorgden zondag voor flinke ophef. Tadic geldt als een van Overmars’ beste aankopen. De Serviër die meteen nummer 10 en later ook de aanvoerdersband overhandigd kreeg, wekte nu vooral de indruk het blazoen van zijn vriend schoon te willen vegen. Ook omdat Tadic, als leider en uithangbord van de club, niet van de gelegenheid gebruik maakte om expliciet zijn steun aan de vrouwelijke (ex-)collega’s uit te spreken.

Of werden zijn bijtende uitspraken verkeerd geïnterpreteerd? Trainer Erik ten Hag, die alwéér voor een wedstrijd met niet-voetbalgerelateerde zaken werd geconfronteerd, nam het op voor zijn sterspeler. “Ik denk niet dat hij het zo bedoeld heeft. Hij vindt het ook een kwalijke zaak. We hebben er als club afstand van genomen. Onze gedachten zijn bij de vrouwen, maar natuurlijk: hij vergeet de man niet. Het interesseert hem wel, maar hij kent de zaak niet.”

Peperduur puntverlies leek in de maak

En dan moest er nog gevoetbald worden. Dat ging Ajax en Tadic, niet voor het eerst in de laatste weken, moeizaam af. Twee juweeltjes van Sébastien Haller leken Ajax nog wel een makkelijke middag te bezorgen. Eentje na een fraaie zaalvoetbalaanval en de tweede na een knap staaltje werklust, controle en doeltreffendheid van de topscorer.

Maar de titelfavoriet liet RKC na rust meermaals vrij oversteken. Twee keer was het raak. Peperduur puntverlies was in de maak, tot Antony in de slotminuut werd gevloerd en arbiter Dennis Higler naar de stip wees. Of specialist Haller zijn teamgenoot na missers tegen Heracles en Twente niet de bal had kunnen ontfutselen? “Je kunt niet met Tadic praten. Ik moet een manier vinden om de penalty’s te bemachten,” zei Haller lachend, om vervolgens te zeggen dat het goed was dat Tadic de penalty weer nam en die feilloos verzilverde.

Zo voorkwam Tadic op de valreep een blamage en een gedeelde koppositie met PSV. Dat deed hij overigens, als enige eredivisiecaptain dit weekend, zonder geel-blauwe band om de arm. Tegen AZ had Tadic de band wel om. In Servië heeft hij een oorlog meegemaakt waarbij de mede-orthodoxe Russen hulp boden. Het was volgens Ten Hag de reden dat Tadic de gelegenheidsband tegen RKC niet droeg.