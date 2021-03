Dusan Tadic legt basis voor kwartfinale Europa League

Dusan Tadic. Beeld ANP

Ajax heeft zich donderdagavond een weg geplaveid naar de kwartfinales van de Europa League. Het duurde lang eer de 1-0 viel – opnieuw een treffer van Davy Klaassen, die patent heeft op het maken van het openingsdoelpunt.

Ajax staat met één been in de volgende ronde?

De ploeg was heer en meester in de Johan Cruijff Arena, maar de Amsterdammers hadden het zichzelf veel gemakkelijker kunnen maken. Pas in de slotfase zette Ajax het krachtsverschil ook op het scorebord. Een belangrijke rol was weggelegd voor Dusan Tadic, die als aanspeelpunt fungeerde en van daaruit het aanvalsspel vormgaf. De Serviër was nauwelijks van de bal te krijgen en strooide geraffineerd met passjes.

Maar die waren niet besteed aan de spelers om hem heen?

Antony kopte rakelings naast na een leep voorzetje van Tadic. David Neres, de andere vleugelspeler, schoot in het zijnet nadat de aanvoerder hem had vrijgespeeld. Doelman Guillaume Faivre was na vijf minuten al behoorlijk op de proef gesteld. Nicolás Tagliafico stuurde Neres diep, diens voorzet bood zijn landgenoot op een paar meter van het doel een vrije kans, maar Faivre greep kordaat in.

Speelde Tadic ook een rol bij de winnende goal van Klaassen?

Hij was de aangever. Uitblinker Álvarez speelde Klaassen in, die direct de combinatie zocht met Tadic. Via de voet van verdediger Zesiger kreeg Klaassen een vrije schietkans. Hij was koelbloediger in de afwerking dan Antony.

Moest Ajax nog op zijn tellen passen voor de Zwitserse counter?

Young Boys kreeg weinig grip op het positiespel van Ajax, maar verdedigde meer dan een uur scherp, vooral in en rond het eigen strafschopgebied. Elke ploeg die zo zwaar op de eigen defensie leunt krijgt vroeg of laat ruimte voor de tegenaanval. Met Meschack, Elia en Jean-Pierre Nsame beschikt de koploper van Zwitserland over twee snelle en technisch behoorlijk vaardige spitsen. De laatste linie van Ajax gaf echter nauwelijks een kans weg.

Hoe zag die laatste linie eruit?

Zoals verwacht. Trainer Erik ten Hag begon met Jurriën Timber en Lisandro Martínez in het centrum, Devyne Rensch en Tagliafico waren de backs. Ze bleven goed overeind, ook vanwege de assistentie die controlerende middenvelder Álvarez verleende. Perr Schuurs loste Rensch af in de tweede helft. Ajax behield volledige controle over de wedstrijd en beloonde zichzelf in de laatste tien minuten met twee doelpunten. Tadic en invaller Brian Brobbey waren de makers.

De cijfers