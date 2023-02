Dusan Tadic hoopvol na gemakkelijke overwinning tegen Sparta: ‘Zo moet het donderdag ook’

Dusan Tadic scoorde zijn honderdste goal voor Ajax Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Het grote verschil tussen deze wedstrijd en het Europa Leagueduel tegen Union Berlin was ook Tadic niet ontgaan. Vooral aan de bal was het spel vandaag vele malen beter. “We waren behoorlijk teleurgesteld na de wedstrijd van donderdag, want aan de bal was het toen echt ondermaats. Vandaag hebben we laten zien dat we veel beter kunnen en dat we met diepgang van de aanvallers voor heel veel gevaar kunnen zorgen.”

Tadic liet er geen twijfel over bestaan hoe groot de invloed van John Heitinga is. “Hij heeft ervoor gezorgd dat we weer met een glimlach spelen en voor elkaar willen vechten. Hij is geobsedeerd door de club en het is mooi om te zien dat hij altijd alles wil geven voor Ajax. Dat hebben wij ook nodig. We moeten uitvoeren wat hij ons opdraagt.”

Na dit weekend, waarin PSV, AZ en FC Twente punten lieten liggen, lijken Feyenoord en Ajax momenteel de beste papieren te hebben in de strijd om het kampioenschap. Van een tweestrijd wil Tadic echter nog niets weten: “Ik denk dat meer teams nog kans maken. Feyenoord heeft meer punten dan wij, maar moet hier nog komen spelen.”

Hoewel Tadic niet per se een man van de statistieken is, gaf hij toe dat zijn honderdste goal voor Ajax hem wel degelijk iets deed. “Dit was altijd mijn droomclub en het is speciaal als je samen mooie dingen kan bereiken.” Wat zijn favoriete Ajaxgoal was? Na even graven klinkt dan toch vastbesloten “Die in Madrid.”

Heitinga tevreden

John Heitinga was een tevreden trainer na de winst op Sparta. “Ik vond afgelopen week dat we niet goed druk zetten,” zei hij. “Daar hebben we veel op getraind. En ik vond het nu veel beter gaan. Natuurlijk kunnen er nog dingen beter. In de tweede helft waren we alleen maar aan het aanvallen. Dan geven we te veel ruimte weg. Dat kan ons tegen sterkere ploegen opbreken.”

Ook over Tadic was hij positief: “Hij kan daar fantastisch spelen,” zei hij over zijn positie als spits. “Dat hebben we ook in de Champions League gezien. Hij is zo slim op die positie. Hij is een absolute leider die de groep meeneemt.”

Ajax speelt donderdag de return tegen 1. FC Union Berlin in de tussenronde van de Europa League, na de 0-0 van afgelopen donderdag in Amsterdam. Heitinga verwacht dat hij dan weer over Edson Álvarez kan beschikken, die zich tegen Sparta liet vervangen vanwege een pijnlijke schouder. “Onze medische staf gaat hem onderzoeken,” zei Heitinga. “Maar ik reken donderdag weer op hem. We hadden een plan voor onze thuiswedstrijd tegen Union Berlin. Dat hebben we niet goed uitgevoerd. Vanaf maandag gaan we met onze plannen voor de uitwedstrijd aan de slag. “