Dusan Tadic gaat voorlopig nergens heen: ‘Ajax is de mooiste van allemaal’

Dusan Tadic viert de 2-0 tijdens de wedstrijd tegen BSC Young Boys in de Europa League, afgelopen maart. Beeld Maurice van Steen / ANP

Ergens op een markt in Servië ontstond ooit de onvoorwaardelijke liefde van Dusan Tadic voor Ajax. Als kleine jongen zag hij tussen tricots van Real Madrid en Barcelona een replicashirt hangen van de Amsterdamse club, die rond die tijd de Champions League won, wat voor het laatst zou zijn. Ooit speel ik voor Ajax, nam hij zich toen al voor.

Tijden veranderden, maar het gevoel bleef. Datzelfde gevoel weerhield Tadic onlangs zelfs van een overstap naar AC Milan. Toch bepaald geen kleine club, dichter bij zijn land van herkomst, veel te winnen en spelend in de Champions League bovendien. Maar nee, hij verlaat Ajax niet. Tadic heeft zijn contract bij Ajax met een jaar verlengd. De nieuwe verbintenis loopt door tot de zomer van 2024.

Club en aanvoerder zijn nog allerminst op elkaar uitgekeken en Tadic, die sinds 2018 voor Ajax uitkomt, wil vooruitlopend op het oefenduel met Anderlecht van vrijdagavond best vertellen waarom. “Alles aan Ajax is speciaal. De manier van spelen, de filosofie.” Als het aan hem ligt, zet hij deze lofzang over zijn werkgever nog even voort.

Toekomst

Maar hoe zit het dan met het toekomstperspectief van de Serviër? Doelpunten maken voor Ajax is leuk, trainer zijn is dat ook, zo verwacht hij zelf. In zijn contract is vastgelegd dat hij na zijn afscheid als speler in een andere rol verder kan bij de club. “Normaal gesproken zal ik na mijn carrière trainer worden. Ik moet nog bekijken of het echt iets voor mij is en focus nu nog vooral op mijn loopbaan als speler. Maar als ik in het voetbal actief wil blijven, dan is trainer worden een mooi alternatief, lijkt me. En ik heb daar het talent voor, denk ik.”

Dat is niet moeilijk voor te stellen als de Serviër gepassioneerd vertelt over het voorbije trainingskamp in De Lutte en hoe hij daar de jonge garde aanspoorde om er toch vooral alles aan te doen om voor je sport te leven. In zijn vakantie heeft hij zoals gebruikelijk niet stilgezeten. Hoofdschuddend: “Nee, mijn conditie gaat niet hard naar beneden nu ik ouder word.” Hij trekt een denkbeeldige lijn met zijn vinger: “Die wordt juist beter.” Tadic vierde vakantie op het Griekse eiland Mykonos, maar liet de teugels ook daar nooit echt vieren. “Wakker worden met buikspieroefeningen en elke dag hardlopen.”

Zes liter

Tegenover zijn ploeggenoten moet hij met goede argumenten komen als het gaat om beter worden, vindt hij zelf. “Dat je niet alleen sterker moet worden omdat je sterker wilt worden, maar ook om blessures te voorkomen. En dat je dan ook meer kunt laten zien op het veld. Drink ook veel water. Ik drink ongeveer zes liter per dag. Maar ook technisch: pass de bal daar en niet daar. Eventueel ook met videofragmenten. Je probeert jonge spelers op alle mogelijke manieren te helpen.”

Tadic heeft het idee dat zijn jonge ploeggenoten naar hem luisteren. “Ze volgen me ja, dat idee heb ik wel. Het gaat in topsport om details. Elke dag is een dag om beter te worden.” Daaruit voortvloeiend kan hij ook weleens boos worden. “Dat hoort er ook bij. Als je iets twee of drie keer zegt en het komt niet aan, dan moet je zeggen wat je denkt. Wij zijn hier bij Ajax om iedereen beter te maken. Je moet altijd beter willen worden. In alle aspecten.”

Tadic blijft ook bij Ajax omdat hij voorziet dat er nog genoeg te winnen valt bij de club. “Bij Ajax moet je altijd proberen kampioen te worden en dat is elk jaar moeilijk. Elke tegenstander wil Ajax kapotmaken. Je kunt nooit je rust pakken. In Europa hebben we een goede kans op overwintering, denk ik. Daarin zijn details belangrijk.”

Exodus

De aanvoerder verwijst naar vorig seizoen, toen Ajax strandde in een Champions League­poule met Liverpool en Atalanta en in de Europa League een onnodige nederlaag leed in de kwartfinales tegen AS Roma. “Geen club in Europa heeft ons gedomineerd vorig seizoen. Dat zegt wel wat. En als ik iets moet noemen waarin we ons kunnen verbeteren, dan zijn het de standaardsituaties. Zowel aanvallend als verdedigend. Die maken het verschil in het voetbal.”

Er lijkt bij Ajax deze zomer geen exodus van spelers plaats te vinden, zoals vorige seizoenen wel gebeurde. Een jaar geleden moest afscheid genomen worden van Hakim Ziyech en Donny van de Beek en weer een jaar eerder van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. “Dat spelers nu bij ons blijven, is een goed teken. Het is een signaal ook, denk ik wel.”

En hij gaat zelf dus ook nergens heen. “Want AC Milan behoort misschien wel tot de top 10 van Europa, maar Ajax ook. En Ajax is de mooiste van allemaal.”