Dusan Tadic draagt tijdens Klassieker wél OneLoveband

Feyenoordcaptain Orkun Kökçü zei zondagavond dat hij de speciale band niet wil dragen tijdens de Klassieker. De Turkse international weigerde dat in oktober ook al tijdens de vorige actieweek rond OneLove, de campagne die staat voor verbinding en een statement is tegen alle vormen van racisme en discriminatie. Speculaties dat Ajax en Feyenoord een alternatieve band willen dragen in de Klassieker, worden weersproken door de Amsterdamse woordvoerder.

“Dusan Tadic draagt komend weekend, net als de aanvoerders van onze andere teams, de OneLoveband. Ajax is uiteraard ook vóór verbinding en tegen racisme en alle vormen van discriminatie in de samenleving. Dus steunen wij de actie van de komende speelronde.”

In oktober maakte Tadic er een potje van. Hij droeg de OneLoveband aanvankelijk deels onder zijn reguliere band en ook nog even ondersteboven.

Kökçü liet weten bij de NOS dat hij met onder anderen trainer Arne Slot en algemeen directeur Dennis te Kloese in gesprek wilde over een alternatieve manier om de actie te steunen. “Het gaat over actie tegen racisme en discriminatie, daar sta ik sowieso achter, maar ik heb toch het gevoel dat die OneLoveband om andere redenen in het leven is geroepen.”

In oktober voerde de aanvoerder van Feyenoord op dat hij ‘geen uithangbord’ wilde zijn van de OneLovecampagne. Hij wees op zijn religieuze overtuigingen. De middenvelder stond daarom de band eenmalig af aan ploeggenoot Gernot Trauner.

