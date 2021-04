Dure missers Tadic en Scherpen doen Ajax pijn

Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Ajax is na 24 duels zijn ongeslagen status kwijt. Het was een onnodige nederlaag: Dusan Tadic miste een penalty en keeper Kjell Scherpen ging in de fout bij een vrije trap van Lorenzo Pellegrini.

Scherpen maakte zijn Europese debuut?

En met zijn 21 jaar werd hij werd de jongste Nederlandse keeper in een kwartfinale van een Europees toernooi. Op 3 november dacht hij al te spelen in de Champions Leaguewedstrijd tegen Midtjylland, maar André Onana en Maarten Stekelenburg werden na vals-positieve coronatesten alsnog ingevlogen. Scherpen hoorde op de middag voor de wedstrijd pas dat hij niet hoefde te spelen. “Maar ik heb me voorbereid alsof ik moest keepen. Ik vond het wel spannend, maar ik was niet op van de zenuwen. Ik ben vrij nuchter. Ik had er alle vertrouwen in. Was wel benieuwd hoe het zou gaan.”

En hoe ging het tegen AS Roma?

Hij begon sterk, met een goede redding op een schot van Bryan Cristante. Scherpen was een rustpunt voor zijn defensie. Dat was nodig. Ajax had het moeilijk een groot deel van de eerste helft.

Waarom had Ajax het moeilijk?

AS Roma is een moeilijk te peilen elftal, ongestructureerd soms. Dan weer ragfijn combinerend, dan weer slordig de bal verkwistend. De 1-0 van Davy Klaassen in de 39ste minuut kwam ook uit de lucht vallen. Klaassen zelf zat tot dat moment niet in de wedstrijd. Hij was al een paar keer fysiek afgetroefd door sterkere en snellere tegenstanders, maar de klasse van Klaassen kwam weer bovendrijven.

Wat is de klasse van Klaassen?

Op het juiste moment op de juiste plek staan en dan toeslaan. Een terugspeelbal van Amadou Diawara werd door verdediger Gianluca Mancini verkeerde beoordeeld; hij liep van de bal weg in plaats van er naar toe. Klaassen pikte de bal op, speelde Dusan Tadic vrij voor doelman Pau López en kreeg hem op een presenteerblaadje terug van de Serviër.

Wat ging er bij Ajax fout na rust?

Veel. Dusan Tadic miste een penalty, wat hij zelden doet. Een paar minuten later tastte Scherpen mis bij een vrije trap van Lorenzo Pellegrini. Scherpen zat in de goede hoek, maar hij liet de bal via zijn borst over de lijn rollen. Een dure fout, want uitdoelpunten tellen zwaar in Europese knock-outwedstrijden.

Had Ajax meer verdiend?

De ploeg kreeg de grootste kansen op de zege. Invaller Brian Brobbey miste oog in oog met keeper López. Antony had twee goede scoringsmogelijkheden. Maar het doelpunt viel kort voor tijd aan de andere kant: Roger Ibanez schoot een afgeslagen corner verwoestend hard raak. Het zal lastig worden voor Ajax om de halve finales van de Europa League te bereiken. De ploeg zal minimaal twee keer moeten scoren in Rome.

Ajax Kjell Scherpen 5 Devyne Rensch 6 Jurriën Timber 6 Lisandro Martínez 8 Nicolás Tagliafico 7 Edson Álvarez 6 Davy Klaassen 7 Ryan Gravenberch 6 Antony 7 Dusan Tadic 6 David Neres 5 Wissels: Brian Brobbey (6) voor David Neres (‘64) Sean Klaiber (-) voor Devyne Rensch (’79) Oussama Idrissi (-) voor Antony (’88) AS Roma Pau López 5 Roger Ibanez 6 Bryan Cristante 7 Lorenzo Pellegrini 7 Pedro Rodriguez 7 Nordan Veretout 6 Gianluca Mancini 6 Bruno Peres 5 Leonardo Spinazzola - Edin Dzeko 7 Amadou Diawara 6 Wissels: Riccardo Calaflori (6) voor Leonardo Spinazzola (’29) Gonzalo Villar (-) Jordan Veretout (’76) Borja Mayoral (-) voor Edin Dzeko (’76) Carles Pérez (-) voor Pedro Rodriguez (’89)