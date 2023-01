Dure bankzitter Lucas Ocampos verlaat Ajax al na vier maanden

De transfer van Ocampos is symbolisch voor het verloop van het seizoen van Ajax. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Ocampos speelde slechts 113 minuten in het eerste team van Ajax. In zijn zes invalbeurten scoorde hij niet. Met zijn korte en mislukte verblijf bij de Amsterdamse club doet hij denken aan de Braziliaanse aanvaller Kerlon uit het Martin Joltijdperk: met veel tamtam binnengehaald, geen bal geraakt.

De Argentijnse buitenspeler werd van Sevilla gehuurd om het gat te dichten dat de naar Manchester United vertrokken Antony achterliet. Het is de Argentijn nooit gelukt om in de buurt te komen van de acties en het rendement van de kleine Braziliaan.

De transfer van Ocampos is symbolisch voor het verloop van het seizoen van Ajax. De technische leiding van de club wilde 20 miljoen euro voor de aanvaller geven. Op het laatste moment stak de raad van commissarissen een stokje voor die aankoop: het werd een huurperiode van één jaar, met een optie tot koop. Voor de huurperiode betaalde Ajax 4 miljoen euro aan de Spaanse club. Met de kennis van nu is dat 35.398 euro per gespeelde minuut. Daarbij is nog geen rekening gehouden met het salaris van de Argentijnse aanvaller.

Ajax had al een overeenkomst met Sevilla en Ocampos voor de koop van de buitenspeler. Hij zat in het vliegtuig naar Amsterdam om daar als de nieuwe aankoop te worden gepresenteerd.

Eind november werd al bekend dat Ajax met Sevilla onderhandelde om de chronische bankzitter terug te nemen. Uiteindelijk heeft het verblijf van Ocampos in Amsterdam nog korter geduurd: na iets meer dan vier maanden heeft hij zijn koffers gepakt.