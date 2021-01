Dumoulin stopt voor onbepaalde tijd met wielrennen

Wielrenner Tom Dumoulin heeft besloten om een pauze in zijn wielercarrière in te lassen. De Limburger heeft in samenspraak met zijn ploeg Jumbo-Visma afgesproken om voor onbepaalde tijd met onbetaald verlof te gaan. De oud-winnaar van de Ronde van Italië heeft het trainingskamp van zijn ploeg Team Jumbo-Visma in het Spaanse Alicante verlaten om thuis na te kunnen denken over zijn wielertoekomst.