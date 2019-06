Dumoulin laat voor zekerheid knie onderzoeken

‘’Over het algemeen voelde zijn knie goed,” vult hij aan. ‘’Vrijdagavond was het wat minder: er was meer reactie en dus is beslist om hem niet meer te laten starten. Dit was een scenario waar we rekening mee hadden gehouden.’'

Dumoulin laat in eigen land een scan verrichten van de knie en keert dan, als alles goed gaat, zondagavond terug naar Frankrijk voor een trainingskamp van twee weken. ‘’Natuurlijk is dit niet de ideale voorbereiding, je bent liever gezond. Het zou vervelend zijn voor Tom als hij nu drie of vier dagen trainingskamp mist, dan wordt het krap richting die Tour. Maar voor alle duidelijkheid, zoals de zaken nu staan, komt een Tourdeelname niet in gevaar, tenzij er zich nog ontwikkelingen voordoen.’’