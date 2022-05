Dumoulin en de Giro: een liefdevol niet al te stevig huwelijk

Tom Dumoulin is terug in de Giro d’Italia. Vijf jaar na zijn glorieuze eindzege, drie jaar na zijn laatste deelname. De liefde tussen hem en de koers is er nog altijd, maar groot zijn ook de vraagtekens over wat de Jumbo-Visma-kopman momenteel kan.

Een Giro-winnaar ben je voor het leven. Dat wist Tom Dumoulin al, maar nu weet hij het zeker. De start van de 105de Ronde van Italië mag dan in Hongarije zijn, de Nederlander voelt de liefde van zijn favoriete koers desondanks.

Het plein in hartje Boedapest staat vol tijdens de ploegenpresentatie. Hongaarse wielerhelden zijn er niet in het peloton, dus klapt het publiek enthousiast voor renners die door de Giro-organisatie in het felle licht van de schijnwerpers worden gezet. Met natuurlijk een prominente rol voor Dumoulin, als winnaar van de jubileumeditie van 2017, toen de Giro zijn 100ste verjaardag vierde. De Jumbo-Visma-kopman moet of mag het in aanloop naar de eerste etappe van vrijdag tientallen, zo niet honderden keren horen. Steeds maar weer: “Tom Dumoulin, vincitore del Giro 2017.”

Zege voor de eeuwigheid

De extreme aandacht is iets wat Dumoulin van nature niet ligt. Maar nu hij hier in Boedapest van camera naar camera hopt en elke keer weer die vragen krijgt over hoe het voelt om terug te zijn, reageert hij ontspannen. Steeds met een lach, steeds uitleggend hoe speciaal deze wedstrijd voor hem is.Dát de eerste grote ronde van het jaar voor hem de mooiste is, meent hij overigens oprecht. Dumoulin koos er in zijn loopbaan niet voor niets zo vaak voor om naar Italië te gaan. Hij reed de Giro vier keer op rij, tussen 2016 en 2019. In 2017 boekte hij de eindzege en dat was voor de eeuwigheid. Een jaar later strandde hij op e tweede plek, achter Chris Froome.

Dat Dumoulin na zijn gedwongen rustpauze vanwege mentale problemen nu weer kiest voor de Giro is geen toeval. In de Tour heeft Jumbo-Visma kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, daar valt niet aan te tornen. Bovendien houdt Dumoulin simpelweg erg van Italië. De liefde is wederzijds. “Ik draag deze koers een warm hart toe en deze koers mij ook. Dat voel ik heel erg en dat vind ik gewoon geweldig. De organisatie, de Italiaanse mensen. Chaos en passie door elkaar, daar houd ik wel van. Het blijft speciaal en het zal de rest van mijn leven speciaal blijven. Heel mooi.”

Uithangbord

Toch is er ook een andere kant. Zijn status in de Giro zorgt namelijk automatisch voor verwachtingen. Het is niet voor niets dat Dumoulin zelf en de ploegleiding op dat vlak wat gas terug nemen. Sam Oomen werd niet voor niets de laatste weken als derde kopman (na ook de Noor Tobias Foss) gepresenteerd. Misschien ook niet heel gek aangezien Dumoulin in 2018 (tweede in de Tour) voor het laatst op het podium van een grote ronde stond.

Maar gebruik in Nederland de woorden Dumoulin en Giro in één zin en je weet dat de verwachtingen komen. Dumoulin is immers uithangbord van het Nederlandse wielrennen. En dat voelt Dumulin natuurlijk zelf ook. Bovendien: het huwelijk tussen hem en Jumbo-Visma (contract loopt na dit seizoen af) is tot nu toe, op zijn zachts gezegd, niet gelukkig geweest.

En de grote hoofdpersoon zelf? Die lacht maar weer als er allerlei scenario’s aan hem worden voorgelegd. Wat gaat de loodzware slotweek geven? Zorgt het gedeelde kopmanschap juist niet voor meer druk? Wie zijn de voornaamste concurrenten? Dumoulin leeft niet met zulke vragen. Dat deed hij ook niet toen de Giro werd gewonnen.

Mooie tijdritten

Ondanks een aanloop vol tegenslag (rugpijn in UAE Tour, corona voor Strade Bianche, opgave in de Ronde van Catalonië), staat hij er vlak voor zijn vijfde Giro monter en super afgetraind bij. “De laatste weken heb ik op Tenerife goed kunnen trainen en alles kunnen doen wat ik wilde. Nu is het de vraag wat het waard is in de koers,” zegt hij.

Voor Dumoulin is er zaterdag, met een technische tijdrit van een kleine tien kilometer door het centrum van Boedapest, al direct een kans een rit te winnen. Op de laatste dag is er opnieuw een tijdrit. Een bijna vijftien kilometer lang slotstuk van de Giro met finish in de Arena van Verona. “Ik wil heel graag een rit winnen, dat in de eerste plaats. Mijn grootste kansen hiervoor liggen in die twee heel mooie tijdritten. Het andere doel, het klassement, is voor mij een sprong in het diepe. Het is lang geleden dat ik voor een klassement in een grote ronde ben gegaan. Of ik er nu goed genoeg voor ben, weet ik niet. Nu moet ik boven mezelf uitstijgen, of niet. Als dat gebeurt, ga ik wel mee doen.”

Als hij het in één ronde kan, dan is het wel in de Giro.