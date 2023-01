Dumfries keert na het WK als een ster terug in Italië, maar blijft hij ook?

Denzel Dumfries viert zijn doelpunt tegen de Verenigde Staten op het WK in Qatar. Beeld AP

Als een gewaardeerde, maar ook nog wat anonieme arbeidskracht vertrok hij halverwege november uit Milaan. Nu keert hij er als een ster terug in het felle licht van de schijnwerpers. Denzel Dumfries heeft dan ook diepe indruk gemaakt tijdens zijn sportieve verlof: terwijl de Italianen mokkend thuis voor de buis zaten, zagen ze de Nederlander van Internazionale een sterk WK spelen.

Vooral het glansoptreden van Dumfries in de achtste finale tegen de VS, toen hij opstomend over de rechterflank de doelpunten van Memphis en Daley Blind voorbereidde en er eentje zelf maakte, oogstte lyrische commentaren in de Italiaanse sportkranten.

‘Kvaradona’

Sindsdien raken ze niet meer uitgeschreven over de oud-speler van Sparta, Heerenveen en PSV. Zeker ook in aanloop naar de hervatting van de Serie A, met vanavond Inter-Napoli als klapstuk van de complete zestiende speelronde. La Gazzetta dello Sport constateerde al handenwrijvend dat de onvermoeibare Dumfries ongetwijfeld veelvuldig tegenover het fenomeen Khvicha Kvaratskhelia komt te staan, een botsing om naar uit te kijken. De Georgische dribbelaar geldt in Italië als dé revelatie van de eerste seizoenshelft en een van de belangrijkste schakels bij het onstuitbare Napoli. Hij was ook de voornaamste Napolitaanse plaaggeest van Ajax, op twee voor de Amsterdammers extreem pijnlijke Europese avonden.

In eigen land is Napoli dit seizoen helemaal ongenaakbaar: Kvaratskhelia en zijn ploeggenoten zijn nog ongeslagen, wonnen hun laatste elf competitiewedstrijden en hebben al acht punten voorsprong opgebouwd. Tel daarbij op dat titelhouder en huidig nummer 2 AC Milan forse personele problemen heeft en dat nummer 3 Juventus sportieve sancties boven het hoofd hangen in het onderzoek naar transferfraude, en de kans lijkt aanzienlijk dat Napoli na de twee titels met Diego Armando Maradona in 1987 en 1990 nu met ‘Kvaradona’ voor een derde keer landskampioen wordt.

Interessant ‘handelsobject’

En Inter dan? Dat is op een gedeelde vierde plek nog niet kansloos, maar veel zal afhangen van wat er de komende weken op de transfermarkt gebeurt. En ook daar komt de 26-jarige Dumfries weer nadrukkelijk in beeld. Want Inters aankoopbudget is flink beperkt door de Chinese eigenaars: wil de club zich deze winter nog versterken, dan zal er eerst gecasht moeten worden. Behalve spits en kersvers wereldkampioen Lautaro Martínez telt de selectie eigenlijk maar één echt interessant handelsobject: Dumfries dus. Voor de Nederlander, anderhalf jaar geleden voor ongeveer 15 miljoen euro gekocht van PSV, wil Inter nu het viervoudige opstrijken.

Vanuit Premier League zouden Chelsea en ook het Manchester United van manager Erik ten Hag de voornaamste geïnteresseerden zijn. Een prijskaartje van 60 miljoen is voor de immer kapitaalkrachtige Engelse clubs in elk geval geen enkele belemmering. Veelzeggend: behalve Dumfries heeft Chelsea ook de Argentijn Enzo Fernández op het oog. Met diens club Benfica wordt al gesproken over een transfersom die rond de 120 miljoen ligt.

Past bij Premier League

Overigens ontbreekt in alle bespiegelingen in de Italiaanse pers één belangrijke vraag: wat wil Dumfries zelf? Heeft hij überhaupt oren naar een verhuizing, nog maar kort na zijn komst naar een land waarvan hij net de taal en gewoontes onder de knie begint te krijgen? Aan de andere kant kost het weinig verbeeldingskracht om de Oranje-international te zien floreren in Engeland, juist in het energieke spel van de Premier League.

Na een moeizaam aanloopseizoen in Milaan, waarin trainer Simone Inzaghi hem nog vaak naar de reservebank verwees, is Dumfries deze jaargang een onomstreden basisspeler bij Inter. Zijn ontwikkeling contrasteert met die van zijn landgenoot bij de Nerazzurri. Stefan de Vrij werd in 2020 nog tot de beste verdediger in de Serie A uitgeroepen, maar het niveau en de status van toen heeft hij niet kunnen vasthouden. Vanavond kan de geblesseerde oud-Feyenoorder hoe dan ook niet spelen, zoals hij tijdens het WK bij Oranje ook al worstelde met zijn fitheid.

Het contract van de 30-jarige De Vrij loopt komende zomer af; onderhandelingen om het te verlengen hebben vooralsnog niets opgeleverd. Ook dat zou de komende weken theoretisch nog tot een transfer kunnen leiden, als Inter de speler niet gratis wil laten gaan en De Vrij er zelf voor openstaat om halverwege het seizoen bij een nieuwe werkgever te beginnen.