Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Denzel Dumfries

Je leest vaak over voetballers die ‘als eerste op het bord staan’, waarmee wordt bedoeld dat een coach in hem een onbegrensd vertrouwen heeft. Bij het Nederlands elftal staan vermoedelijk Depay en De Jong als eerste op het bord, met daarachter Denzel Dumfries. Berry van Aerle probeerde deze week aardig te zijn door te zeggen dat Dumfries bij PSV zijn aanvallende kwaliteiten ‘verder had ontwikkeld’. Beetje onzin. Bij Heerenveen speelde hij maar 37 wedstrijden, waarin hij 4 keer scoorde en 8 assists gaf. Een back die bij 12 doelpunten direct betrokken was. Bij PSV speelde hij 124 wedstrijden. Hij scoorde 16 keer en gaf 20 assists, percentueel iets minder dan bij Heerenveen. In het Nederlands elftal continueert hij zijn gemiddelde: 34 wedstrijden, 5 goals, 5 assists. Ik herzie bovenvermeld vermoeden: Dumfries is degene die als eerste op het bord staat.

Denzel Dumfries (rechts). Beeld AP

Luister onze Ajaxpodcast Branie: