Duidelijke cijfers: Jurriën Timber is klaar voor de Europese top

Hoewel Timber zich met Oranje rustig voorbereidt op de Nations Leagueduels van komende week, is de markt rondom de jonge centrumverdediger steeds actiever. Het transferwindow opent immers al over een maand.

Dat Ajax het contract van zijn defensieve uitblinker wil verlengen, is logisch. Maar de statistieken van Timber suggereren dat de 20-jarige centrumverdediger klaar is voor de stap naar de wereldtop. Op liefst vijf fronten domineert de Ajacied.

Feilloos in duels

Jurriën Timber is 1 meter 79 lang en weegt volgens de meeste online databases zo tussen de 75 en 79 kilo. Kortom, hij is ronduit klein voor een speler op zijn positie. Virgil van Dijk, Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt - de drie rechtsbenige centrumverdedigers waarmee hij bij Oranje om speeltijd concurreert - zijn gemiddeld 12 centimeter langer en ruim 10 kilo zwaarder.

Je zou bij een centrale verdediger met de bouw van Timber een speler verwachten die duels mijdt. Een verdediger die het vooral van beweeglijkheid, reactiesnelheid, anticipatie en positionering moet hebben. En hoewel Timber in al die facetten óók uitblinkt, blijkt hij ondanks zijn gebrek aan lengte prima zijn mannetje te staan in persoonlijke duels om de bal.

Alle spelers eredivisie 2021/22 (minstens 100 duels gewonnen). Beeld Opta Sports

Alleen teamgenoot Lisandro Martínez en Vitesse-captain Danilho Doekhi wonnen dit eredivisieseizoen een groter aandeel van hun persoonlijke duels.

Onpasseerbare balafpakker

Qua balveroveringen deed slechts één eredivisieverdediger het beter dit seizoen, Olivier Boscagli van PSV.

Centrumverdedigers eredivisie 2021/22. Beeld Opta Sports

Maar als we bij de beste balafpakkers onder de centrumverdedigers kijken naar hoe vaak ze dit jaar voorbij werden gedribbeld, zien we wat Timber zo compleet maakt. Want bijna niemand kwam er bij de Ajacied langs dit seizoen.

Secure opbouwer

Timber is dit jaar de enige eredivisiespeler bij wie meer dan 90 procent van zijn passes aankwamen.

Alle spelers eredivisie 2021/22 (minstens 1000 passes aangekomen). Beeld Opta Sports

Als je kijkt naar het passzuiverheidpercentage van de rest van de top-10 secuurste eredivisiepassers dit seizoen, valt op hoe fiks de voorsprong van Timber is.

Passer met durf

Maar dat zo’n groot gedeelte van Timbers passes aankomt, is niet het gevolg van continu laffe, makkelijke breedtepassjes geven.

Alle spelers eredivisie 2021/22. Beeld Opta Sports

Sterker, Timber is óók de secuurste passer in de competitie als het aankomt op passes die een ploeggenoot vinden in de meest aanvallende 30 meter van het veld. Zijn voorsprong is op dit vlak zelfs groter.

Dynamisch aan de bal

Maar ook als de splijtende pass eventjes niet te geven valt, is Timber een uitstekende opbouwer. Met geruime afstand is hij de beste ‘indribbelaar’ onder de centrumverdedigers in de eredivisie. Zijn vermogen om met de bal aan de voet een mannetje zelf uit te spelen, maakt het erg lastig om druk op Timber te krijgen.

Centrumverdedigers eredivisie 2021/22. Beeld Opta Sports

Duelkrachtig, onpasseerbaar, secuur, creatief én zelfredzaam. Timber is op 20-jarige leeftijd al tot een bijzonder complete verdediger uitgegroeid.

