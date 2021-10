Duidelijke cijfers: Antony is sterk verbeterd in zijn tweede jaar bij Ajax

Beeld ANP

Tussen landgenoten met een sterrenstatus bij Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Juventus en Manchester City maakte Antony zijn debuut als Braziliaans international. Hij had krap dertien minuten nodig om de herinnering nog zoeter te maken, toen hij in de blessuretijd de 1-3 scoorde in het WK-kwalificatieduel met Venezuela.

Het past in het huidige beeld van Antony. Na een imponerend maar bij tijden nog wat wisselvallig 2020-2021 is de Braziliaanse linkspoot in zijn tweede jaar bij Ajax nog beter. Op een olympische zomer waarin hij de beslissende assist in de finale gaf, volgt nu een ijzersterke seizoenstart.

De cijfers bevestigen dit beeld. Je hoeft geen (voetbal)wiskundige te zijn om uit dit cijferoverzicht van Opta de belangrijkste conclusie te trekken: in vrijwel elk spelfacet heeft Antony dit jaar een tandje bijgeschakeld.

De statistieken van Antony bij Ajax, per 90 speelminuten. Beeld Opta Sports

Om te zien wáár op het veld die groei het best zichtbaar is, keek Het Parool alle minuten van Antony dit seizoen nogmaals terug. Op drie fronten waren de verbeteringen in zijn spel duidelijk zichtbaar.

Creatieve vervolgacties

Dat Antony een dribbelaar van de buitencategorie is, moge duidelijk zijn. Maar dit seizoen oogt de Braziliaan kalmer op de momenten ná een van zijn vele dribbelsolo’s. Dat Antony dit seizoen vaker en meer kansen creëert voor ploeggenoten, is vooral te danken aan acties zoals onderstaande tegen Vitesse.

Na een grote versnelling aan de bal bezit Antony de kalmte en het overzicht om een lastige voorzet keurig af te leveren. Met een hoge krulbal bereikt hij een diepgaande Sébastien Haller achter de Vitessedefensie.

Vanuit een dribbelactie produceert Antony een moeilijke krulbal op Haller. Beeld Screenshot ESPN

Maar er zijn ook subtielere voorbeelden te vinden van zijn verbeterde speloverzicht. Onderstaande actie tegen PEC Zwolle is bijvoorbeeld heel knap: wanneer hij op volle snelheid zijn back heeft gepasseerd, houdt de dribbelende Antony even in.

Antony houdt het overzicht en wacht tot de mandekker van Mazraoui 'hapt' op zijn dribbel. Beeld Screenshot ESPN

Dit om de loopactie van vleugelpartner Noussair Mazraoui wat meer tijd te geven. Antony weet dat Mazraoui’s bewaker op hem zal moeten uitstappen nu hij zijn mannetje gepasseerd is. De Ajaxback zal dus vrij kunnen komen op de flank, zodra de PEC-mandekker op de Braziliaan uitstapt. Dat Antony op volle snelheid dit soort subtiliteiten herkent en aanvoelt, duidt op een sterk verbeterd overzicht.

Ook zonder bal gevaarlijk

De swingende solo’s en piekfijne voorzet met buitenkant voet zijn de beelden van zijn uitstekende optreden tegen Sporting in de Champions League die het meest zullen beklijven.

Maar het zijn twee perfect geanticipeerde loopacties van Antony zonder bal die de 1-0 en 2-0 van Haller inleiden.

Antony ziet in de openingsminuut dat twee Sportingverdedigers op Mazraoui uitstappen... Beeld Screenshot Ziggo Sport

In de openingsminuut is Antony haarscherp wanneer de Sportingdefensie een communicatiefout begaat. Op het moment dat twee Portugese verdedigers uitstappen (en mistasten) op een aanname van Mazraoui, heeft Antony al besloten: ik sprint de diepte in.

Vier tellen en drie passes later wordt hij beloond voor deze beslissing: in de rug van de Sportingdefensie komt Antony vrij.

...en slaat meteen toe met een dieptesprint. Beeld Screenshot Ziggo Sport

Een paar minuten later gebruikt Antony zijn enorme sprintsnelheid op een nog simpelere, effectievere manier. Op een uittrap van doelman Remko Pasveer stuift hij de diepte in. Sportinglinksback Ruben Vinaigre kan van een afstandje alleen maar toekijken hoe Antony simpel voorschuift voor Hallers tweede goal.

De snelle Antony komt vrij op een doeltrap van Remko Pasveer. Beeld Screenshot Ziggo Sport

Dat Antony dit seizoen met nog meer regelmaat zorgt voor ‘diepgang’, voor dieptesprints achter de laatste lijn van de defensie, is hard nodig. Met Steven Berghuis, Haller en Dusan Tadic beschikt de rest van de huidige Ajaxvoorhoede over behoorlijk wat aanvallende vuurkracht, maar weinig pure snelheid.

Dribbelaar met durf

De verbeteringen in Antony’s spel lijken ook gewoon een (logisch) gevolg van meer zelfvertrouwen. Met een jaar ervaring binnen de ploeg vult hij zijn specialistenrol nu met meer durf in. Hij staat op het veld voor zijn individuele acties. En die durft hij nu op elk moment, op elke plek aan te gaan.

Ook omringd door drie Twentespelers op de eigen helft houdt Antony vertrouwen in zijn eigen dribbelkunsten. Beeld Screenshot ESPN

Met een actie zoals bovenstaande tegen FC Twente, waar hij doodleuk een dribbelsolo inzet op het moment dat hij door drie tegenstanders omringd is op eigen helft, kan alleen Antony wegkomen in de huidige selectie (geholpen door het feit dat de actie lukt). Maar dit voorbeeld is geen uitzondering: in elk eredivisieduel dat hij dit jaar speelde, zette hij een soortgelijke actie in.

In Nederland hebben we de neiging om buitenlandse topaankopen extreem streng te beoordelen. Maar de cijfers en acties zijn duidelijk: Antony is aardig op weg richting de internationale top.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: