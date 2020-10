Duels tussen Ajax en Heerenveen? Ze scoren er lustig op los

Dusan Tadic scoorde in maart tegen Heerenveen. Beeld BSR Agency

Hoe eindigde Ajax-Heerenveen vorig seizoen?

In 4-1. Dusan Tadic, Nicolás Tagliafico (twee keer) en Perr Schuurs scoorden. Jens Odgaard trof doel namens Heerenveen.

Op welke speler richten we de schijnwerpers?

Op Davy Klaassen. Volgens data-analysebedrijf Football Behavior Management (FBM) kan Klaassen vooral defensief veel bijdragen aan het spel van Ajax. FBM telt alleen de belangrijke statistieken van spelers: acties die wezenlijk bijdragen aan het maken of voorkomen van doelpunten (dus ook een overstapje, een voorassist, een tackle) en aan het teamresultaat, maar ook acties die dat resultaat negatief beïnvloeden. Opvallend aan de conclusies van FBM is dat Klaassen in zijn loopbaan tot nu toe bij Ajax, Everton en Werder Bremen verdedigend altijd meer heeft bijgedragen aan zijn teams dan aanvallend. Dat geldt overigens net zo goed voor de speler die hij opvolgt: Donny van de Beek. Volgens de prognose van FBM is de kans dat Klaassen straks bij Ajax bijdraagt aan het teamresultaat 94 procent. De kans dat hij invloed uitoefent op de aanval, zal beperkt zijn (12 procent), maar op de verdediging liefst 99 procent. De kans dat de middenvelder in positieve zin bijdraagt aan het teamspel (passnauwkeurigheid, omschakeling), bedraagt volgens FBM 92 procent.

Welke spelers van Heerenveen zijn later geslaagd bij Ajax?

Klaas-Jan Huntelaar uiteraard. Daar staan echter veel meer mislukkingen tegenover: Ole Tobiasen, die twee keer zwaar geblesseerd raakte, Tom Sier, Daley Sinkgraven, Dennis Johnsen, Kik Pierie en natuurlijk Miralem Sulejmani. De Serviër is een van de duurste aankopen ooit, voor ruim zestien miljoen euro. Sulejmani speelt nu voor het Zwitserse Young Boys.

Zijn er nog opvallende feiten te noteren?

Dat Ajax en Heerenveen er tegen elkaar lustig op los scoren. In de laatste zestien ontmoetingen (competitie en beker) werden liefst 74 doelpunten gemaakt. Een gemiddelde van 4,6.

Wat moet Ajax beter doen dan tegen FC Groningen?

Er zal heel veel beter moeten, vooral aanvallend. De creativiteit om grote(re) kansen af te dwingen, ontbrak. De aanvallende corners waren ook een ramp. Tien hoekschoppen kreeg Ajax (tegen één voor Groningen), maar die bleven zonder resultaat.

Welk verhaal uit de oude doos komt in de aanloop naar dit duel naar boven?

Dat van de legendarische wedstrijd uit 1950, toen Heerenveen met 6-5 won, terwijl Ajax na een uur nog met 5-1 voor had gestaan. Ajacied Joop Stoffelen had Abe Lenstra na de 5-1 beledigd. “Boer!” had hij geroepen, waarna Lenstra het op zijn heupen kreeg. Stoffelen zei na de wedstrijd tegen de Friezen: “Jullie keken zo zielig en daarom hebben we jullie maar laten winnen.” Althans, dat was wat Stoffelen in 1997 vertelde aan sporthistoricus Jurryt van de Vooren. “Aan het eind van de wedstrijd heb ik Abe nog wel uitgescholden voor stinkende boer, maar ik kon alles tegen hem zeggen. Toen zijn we gaan drinken met die boeren. Abe en ik zaten gewoon weer naast elkaar.” Mevrouw Stoffelen had een andere lezing. “Wat nou boeren? Ach wat, er was een begrafenisstemming in de bus terug naar Amsterdam. Niemand zei wat.”