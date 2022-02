Duel handballers Aalsmeer gestaakt na massale knokpartij

Beeld ANP XTRA

Swift wint bij competitiehervatting van Flevo Boys

Swift heeft bij de herstart van de amateurcompetities in de zaterdag hoofdklasse B met 3-1 gewonnen bij Flevo Boys. Die stand stond bij rust al op het scorebord. Fidel Yilmaz (twee) en Daan Sutorius (uit een strafschop) maakten de doelpunten voor de Amsterdamse club. Swift staat na de zege op de negende plaats in de zaterdag hoofdklasse B. De ploeg van vertrekkend coach Martin speelt volgend weekeinde tegen nummer laatst Noordscheschut.

Apollo verliest ondanks voorsprong van Feyenoord

De basketballers van Apollo hebben thuis met 81-71 verloren van Feyenoord. Met zeven minuten te spelen nam Apollo een 67-65 voorsprong, maar daarna liet de ploeg het aanvallend helemaal afweten. In het restant van de wedstrijd maakte Apollo nog maar 4 punten en Feyenoord profiteerde optimaal. Roger Moute a Bidias werd met 15 punten topscorer bij Apollo, dat op de voorlaatste plaats staat.

Duel Aalsmeer gestaakt na massale knokpartij

Vanwege een massale vechtpartij is de wedstrijd tussen de handballers van Aalsmeer en het Belgische Visé uit Luik in de BeNe-league na iets meer dan twintig minuten gestaakt. Het duel in sporthal De Bloemhof liep volledig uit de hand toen Aalsmeerspeler Rob Jansen de bal, al dan niet bewust, in het gezicht van Visékeeper Nicholas Plessers gooide. Meerdere spelers van Visé gingen verhaal halen bij Jansen en spelers van Aalsmeer reageerden op de aanval op hun ploeggenoot.

Wat volgde was een ordinaire vechtpartij. Er werden van beide kanten harde klappen uitgedeeld, spelers vochten met elkaar op de grond en Viséspeler Yves van Cosen deelde zelfs een kopstoot uit. Toen de gemoederen na een paar minuten waren bedaard, besloten de scheidrechters de wedstrijd te staken. De tuchtcommissie moet nu bepalen wat er met het restant van de wedstrijd gaat gebeuren. Dat er zware schorsingen aan spelers zullen worden opgelegd, lijkt zeker.

Blauw-Wit ondanks winst naar degradatiepoule

Blauw-Wit heeft zich niet geplaatst voor de play-offs om de landstitel. De Amsterdamse ploeg won de laatste wedstrijd van de reguliere competitie met 23-19 van Dalto, maar dat was niet genoeg om bij de beste drie ploegen in de poule te eindigen – vereist voor een plaats in de play-offs. Blauw-Wit, dat op de vierde plaats is geëindigd, is nu veroordeeld tot de degradatiepoule. Tegen Dalto werd Jordi van Elburg met zes doelpunten topscorer.

Blauw-Wit treft in degradatiepoule Groen-Geel, TOP, KCC, Dalto en Oost-Arnhem en lijkt zeker van lijfsbehoud. De Amsterdammers nemen, door resultaten in de competitie tegen de tegenstanders in de nacompetitie, acht punten mee en dat is het meeste van de zes ploegen. Zo beginnen Dalto en Oost-Arnhem met nul punten.

PSV-Ajax op laatste moment afgelast door regenval

De topper in de vrouweneredivisie tussen PSV en Ajax is op het laatste moment afgelast. Het veld in Eindhoven was door de overvloedige regenval onbespeelbaar. De elftallen waren al aan de warming-up begonnen, toen bleek dat de bal door de vele plassen op het veld niet meer goed rolde. De scheidsrechter besloot het veld af te keuren. Verplaatsen naar een ander veld bleek daarna niet mogelijk en dus kon Ajax zonder te spelen weer terug naar Amsterdam. Het is de tweede wedstrijd van de vrouwen van Ajax die deze week niet doorgaat. Dinsdag werd het inhaalduel met sc Heerenveen afgelast vanwege coronabesmettingen bij de Friese club.