Duel eiste van alle Ajacieden hoogste handelingssnelheid

Klaas-Jan Huntelaar speelde woensdagavond een ongelukkige wedstrijd. Het duel met Kiev eiste van alle spelers de hoogste handelingssnelheid. De spits had er moeite mee. En hij gaf knullig een corner weg waaruit de tegenstander dat zo belangrijke uitdoelpunt maakte.



Hoe kwam die treffer tot stand dan?

Het was de 1-1, kort na het razendsnelle openingsdoelpunt (tweede minuut) van Donny van de Beek. Huntelaar kon een corner van Kiev eenvoudig wegwerken, maar hij raakte de bal volledig verkeerd. Dat leverde de Oekraïners een nieuw corner op, waaruit Tomasz Kedziora scoorde.



Een kopdoelpunt?

Nee, een rebound na een redding van Andre Onana. De Kameroense doelman tikte een kopbal van Tamás Kádár voor de voeten van Kedziora.



Waarom is die goal voor Kiev zo belangrijk?

In de Europese toernooien tellen uitdoelpunten dubbel als de wedstrijdpunten en het doelsaldo geen beslissing brengen. Kiev heeft dinsdag in het eigen stadion aan een 2-0 zege genoeg om Ajax uit de Champions League te houden.



Moet Kiev daartoe in staat worden geacht?

Zeker. Het is een ploeg die, net als Ajax, niet misstaat in de Champions League. De twee tergden elkaar woensdagavond in de Johan Cruijff Arena tot het uiterste. Fysiek, mentaal, tactisch en technisch zijn Dinamo Kiev en Ajax aan elkaar gewaagd. Op wilskracht en individuele kwaliteit maakte Ajax voor rust het verschil.