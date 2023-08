Dubbel drama voor Nederland: Sifan Hassan en Femke Bol onderuit met goud in zicht

Femke Bol gaat ten val met goud in zicht. Beeld REUTERS

Sifan Hassan moet nog wachten op haar eerste medaille op de WK atletiek in Boedapest te pakken. De 30-jarige atlete leek na een rustig opgebouwde race het goud te gaan pakken op de 10.000 meter, maar kwam op zo’n 20 meter ten val met goud in zicht. Het leek erop dat ze door vermoeidheid ten val kwam.

🎽🇭🇺 | Oh nee, wat is dit...?! Sifan Hassan komt ten val in kansrijke positie en valt buiten het podium... Wat een drama! 😳🇳🇱 #WorldAthleticsChamps⁣

📺 WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/FDqAwSYJB5 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 19 augustus 2023

Nederland plaatste zich vanmiddag eenvoudig voor de finale van de 4x400 meter gemengde estafette. Onder aanvoering van de troeven Femke Bol en Lieke Klaver won het viertal zijn serie in een tijd van 3.12,12. Isaya Klein Ikkink en Terrence Agard waren de twee mannen in de ploeg.

Agard werd in de finale vervangen door Liemarvin Bonevacia, die de eerste loper was. Nederland kwam daarna via Lieke Klaver aan kop. Isaya Klein Ikkink deed het daarna ook uitstekend, waarna Femke Bol het leek af te gaan maken voor Nederland als vierde loper. In een enorm spannend duel bleef ze de Amerikaanse loopster voor, maar vlak voor de finish ging ook Bol onderuit.

🎽🇭🇺 | Nee joh, gebeurt het nu gewoon weer? Eerst valt Sifan Hassan, nu gaat Femke Bol onderuit. Het drama van Boedapest... ☹️☹️ #WorldAthleticsChamps⁣

📺 WK atletiek kijk je op discovery+ pic.twitter.com/69VAXQ535X — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 19 augustus 2023

“Ik weet het niet precies. Mijn benen wilden niet meer. Ik heb dit wel vaker en dan kan ik nog wel herstellen, maar vanavond helaas niet,” zei Bol bij de NOS. “Ik denk dat mensen soms denken dat ik een machine ben. Ik denk dat ik nu heb laten zien dat dat niet zo is. Ik snap niet waarom ik de benen niet had. Ik hoor gewoon te kunnen finishen, maar waarom dat niet lukt snap ik echt niet. Ik voel nu niks, maar ik zal het straks wel voelen als de adrenaline weg is.”

De 20-jarige Isaya Klein Ikkink, die het stokje overgaf aan Bol, leek uitzicht te hebben op het goud. Toch rekende hij zich nog niet rijk. “Pas als het stokje over de finish is het klaar. Heel even stort je wereld dan wel in. Je denkt in eerste instantie niet aan die medaille, maar vooral aan hoe het met Femke gaat.”

Hassan

Sifan Hassan heeft een net zo dramatische afloop beleefd in de finale van de 10.000 meter op de WK atletiek in Boedapest. Ze sprintte in koppositie op de finish af, maar verstapte zich enkele meters voor de meet en viel. De Ethiopische Gudaf Tsegay profiteerde en won het goud. Hassan krabbelde wel overeind en ging wandelend over de finish. Ze werd elfde, nog net voor landgenote Diane van Es, die verdienstelijk als dertiende eindigde.

Het was ook zonder val een rare race van Hassan. In het begin liet de tweevoudig olympisch kampioene (5000 en 10.000 meter) al een gaatje vallen en oogde het stroef. Toch kwam ze geleidelijk in een ritme en kon ze na een versnelling plaatsnemen achterin de kopgroep.

Het leek wel alsof ze voortdurend boven haar macht liep, zo moeizaam zag het eruit, maar in de laatste ronde kwam de geboren Ethiopische tot leven en rukte op naar de eerste plaats. Ze maakte er een heel lange eindsprint van en leek haar tweede wereldtitel op de langste baanafstand veilig te stellen, maar onder druk van de ook alsmaar versnellende Tsegay maakte ze ineens een misstap en lag ze languit op het tartan. Gedesillusioneerd stond ze op en wandelde weg.