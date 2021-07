Droom voor Formule 1-liefhebbers: aan het werk in de pitstraat van Zandvoort

Beeld AFP

‘Technical Pitlane Assistant’. Zo heet de functie waarvoor bouwbedrijf en sponsor VolkerWessels mensen zoekt. “Het is de taak van de Technical Pitlane Assistant om de wagens op een veilige manier te manoeuvreren richting de weegschalen in de FIA pitboxen en te assisteren bij andere werkzaamheden in de pitstraat,” aldus het bouwbedrijf.

In de pit van een Formule 1-baan worden de wagens geïnspecteerd en onderhouden. Daarnaast vinden hier ook de wegingen plaats. Voor iedere race gelden strenge minimum gewichten waaraan de wagens moeten voldoen.

Voor het laatst in 1985

De Dutch Grand Prix werd voor het laatst georganiseerd in 1985. Vorig jaar zou de race terugkeren op het circuit van Zandvoort, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Dit jaar staat de race gepland van 3 tot en met 5 september. Dat betekent ook dat Max Verstappen, die met een gedurfde laatste pitstop afgelopen zondag de Grand Prix van Oostenrijk won, eindelijk in Nederland in actie te zien zal zijn.

Er is trouwens maar een kleine kans op een praatje met klassementsleider Verstappen. De coureurs hebben een strak gecoördineerd schema tijdens de raceweekenden.

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 16 juli melden op de site van VolkerWessels.