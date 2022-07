Dringen bij Ajax is in Oostenrijk begonnen, en dan komen aankopen en blessuregevallen er nog aan

Ajax-trainer Alfred Schreuder. Beeld AFP / Austria OUT

De transfermarkt

In Bramberg klonk gisteren tromgeroffel, omdat Calvin Bassey (22) binnen 24 uur tussen de Oostenrijkse bergen werd verwacht. De Nigeriaanse verdediger, die zowel centraal als op de linkerflank uit de voeten kan, verbleef de voorbije dagen in Amsterdam om zich te laten keuren en de laatste plooien glad te strijken.

Bassey wordt voor dik 25 miljoen euro de opvolger van de Argentijn Lisandro Martínez, die voor de hoofdprijs (in totaal oplopend tot 67 miljoen) is verkocht aan Manchester United. Zijn landgenoot Nicolás Tagliafico draait overigens, ondanks claims vanuit Frankrijk dat hij naar Olympique Lyon verkast, nog volop mee bij Ajax.

Brian Brobbey meldde zich maandag net als Bassey in de hoofdstad om zijn permanente terugkeer te voltooien. De 20-jarige spits verruilde Ajax een jaar geleden transfervrij voor RB Leipzig en keerde in januari terug als huurling. Brobbey ontpopte zich, ondanks een blessure, tot goudhaantje. Daardoor en ook door het fikse doorverkooppercentage dat wijlen Mino Raiola op hem bedong, betaalt Ajax nu tussen de 15 en de 20 miljoen om de zelf opgeleide aanvaller terug te halen.

Talent Francisco Conceiçao (19) was in het weekend al gekeurd en is daarop teruggekeerd naar Portugal, in afwachting van witte rook. ‘Chico’, een handige en rappe rechtsbuiten, wordt voor 5 miljoen overgenomen van FC Porto en moet op termijn Antony opvolgen.

De ziekenboeg

Over Antony gesproken: de Braziliaan, die vooralsnog vergeefs zijn zinnen zette op een toptransfer, traint weer voluit mee. Zijn humeur leek de voorbije dagen te wisselen. Van blij naar licht geïrriteerd en van gretig naar gemoedelijk. Trainer Alfred Schreuder liet hem maandagmiddag vast wennen aan een aanval met Dusan Tadic (spits) en Steven Bergwijn.

Ook Remko Pasveer, die in februari een complexe vingerbreuk opliep, wordt in Bramberg weer stevig onder handen genomen. De doelman moet de komende weken talent Jay Gorter uit het doel zien te houden, nu de geblesseerde Maarten Stekelenburg de strijd onder de lat voorlopig heeft gestaakt. Jurriën Timber completeert het trio, dat weer volle bak meetraint en voor een rentree staat, maar tegen Salzburg nog aan de kant werd gehouden.

Wanneer Mohammed Ihattaren zijn rentree maakt, valt nog niet te zeggen. De smaakmaker is niet mee naar Oostenrijk. Officiële lezing? ‘Niet fit.’ Het opgekrabbelde talent meldde zich meermaals met buikpijn af. Bedreigd en geïntimideerd? “Uit veiligheidsoverwegingen kan ik daar weinig over zeggen,” zei Schreuder. De coach focust zich liever op spelers die er wel zijn en laat een eventuele comeback van Ihattaren onder meer aan de aanwezige mental coach Joost Leenders over.

Het elftal

Schreuder probeerde gisteravond tegen Salzburg nieuwe combinaties uit. Zo begon Steven Bergwijn op rechts. Toen de topaankoop na de drinkpauze naar links verhuisde, werd zijn klasse zichtbaar, onder meer bij een loepzuivere assist op valse spits Mohammed Kudus. Niet dat hij de nieuwe aanvalsleider wordt, maar de sierlijke en eerder door blessures geteisterde spelmaker toont Schreuder al een paar dagen met niets minder dan een basisplek genoegen te nemen.

In de verdediging begon Owen Wijndal zwak, om vervolgens de aanvalsdrang te etaleren die Ajax deed besluiten hem van AZ te kopen. Daarmee versierde de van AZ overgenomen linksback ook een penalty, die werd verzilverd door Tadic. Salzburg kwam snel langszij, toen Perr Schuurs een intikker van Nicolás Capaldo niet meer kon verijdelen. De vervanger van Timber had het zonder bal zwaar, terwijl Devyne Rensch op rechts nog niet kon afrekenen met de behoefte aan een nieuwe rechtsback.

Mede doordat middenvelder Kenneth Taylor de rol van de vertrokken Ryan Gravenberch vooralsnog zeer verdienstelijk en trefzeker (de linkspoot tekende voor de 3-1) invult, begon Davy Klaassen op de bank. Zo is het grote dringen bij Ajax echt begonnen. En dan moet een handvol potentiële basisspelers de komende weken nog gewogen en/of ingepast worden.