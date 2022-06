Drijvende kracht achter Frans Otten Stadion gelauwerd voor zijn inzet voor de sport

Ger Koopman zette zich jarenlang in voor de sport in Amsterdam.

Koopman wordt door de jury geprezen om de aandacht die hij al die jaren heeft gehad voor de maatschappelijke functie van het stadion. ‘Ger toont al decennia aan dat het mogelijk is een sportaccommodatie te exploiteren zonder overheidssteun en tegelijkertijd een maatschappelijke rol van betekenis te spelen,’ schrijft de jury. ‘Zijn overtuiging dat sporten binnen de Ring van Amsterdam mogelijk moet blijven zodat kinderen op de fiets naar het complex kunnen, heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. ‘

De penning werd donderdag voor het twaalfde achtereenvolgende jaar uitgereikt door Ageeth Telleman, voorzitter van de Sportraad Amsterdam. De onderscheiding is niet vanwege iemand zijn sportieve prestaties, maar gaat naar een persoon of instelling die een grote bijdrage heeft geleverd aan de sport in Amsterdam. Naast Koopman waren ook House of Urban Sports, Ron van der Vecht, voorzitter van handbalvereniging Westsite, de organisatie van de Heineken Roeivierkamp en voormalig voorzitter van korfbalvereniging AKC Blauw-Wit Hans Fontijn genomineerd.

Talentvolle sporters

Koopman legde de basis voor de verhuizing van het voormalige Frans Otten Stadion aan de Amstelveenseweg in 2004 naar het complex in Zuid, dat ook wel Tenniseiland wordt genoemd. Het complex beschikt over vijf indoor tennisbanen, 15 buitenbanen, 21 squashbanen (met een centre court met plaats voor 1500 toeschouwers), fitnessruimtes, horeca en vergaderzalen. Het complex is vernoemd naar de voormalige bestuursvoorzitter van Philips, Frans Otten, die zich zijn hele leven inzette voor sport.

Onder leiding van Koopman is het stadion uitgegroeid tot een begrip in de Amsterdamse sportwereld. Koopman zette zich ook in voor kleinere sportinitiatieven en talentvolle sporters in de stad. Zo stelde hij een deel van een tennisbaan beschikbaar voor de 3x3 basketballers in voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokyo en mochten de Amsterdamse olympische schermers er trainen tijdens corona. Dit jaar neemt Koopman afscheid als directeur van het stadion.