Drie rode kruizen en handgranaat bij supportershome ADO

De politie heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ingeschakeld om de granaat op te ruimen. De pin bevindt zich nog in de granaat waardoor er geen direct ontploffingsgevaar is, aldus de politie. Er zijn geen aanhoudingen verricht.



Bij de plek waar de granaat was geplaatst, waren drie andreaskruizen op het gebouw getekend. Mogelijk wordt daarmee het stadswapen van Amsterdam bedoeld.



Waanzin

"Het neerleggen van een handgranaat bij ADO Den Haag is complete waanzin en onacceptabel," zei burgemeester Pauline Krikke. "Ik snap heel goed dat de club hier erg van geschrokken is."



"Ik begrijp dat er gezien de specifieke bekladding bij de handgranaat meteen allerlei vermoedens bestaan over wie er achter deze grove misdraging zit, maar het is echt veel te vroeg om daar uitspraken over te doen. Laten we het politieonderzoek alle ruimte geven.''



Doodsbedreiging

Voorzitter Jacco van Leeuwen van de ADO Den Haag-supportersclub Haagsche Bluf noemt het "een regelrechte doodsbedreiging". Ook vindt hij het "een nieuw dieptepunt in de voetbalgeschiedenis." De voorzitter wil niemand beschuldigen. "Het is aan de politie om uit te zoeken wie dat gedaan geeft. De dader heeft met de drie kruizen wel direct naar Amsterdam verwezen," aldus Van Leeuwen.



In februari werden in Amsterdam enkele plekken, waaronder het standbeeld van de Dokwerker, met groene en gele verf en antisemitische leuzen beklad. Fans van ADO plaatsten foto's van die bekladdingen zelf online. De Haagse club sprak zijn afschuw uit over de bekladdingen.



Ajax biedt aan mee te werken aan het onderzoek. "Mocht de politie ons nodig hebben bij het onderzoek naar de dader of daders, dan werken wij daar natuurlijk aan mee," reageert een woordvoerder van de club uit Amsterdam.



De directie van Ajax heeft meteen contact opgenomen met hun collega's van ADO Den Haag. "Dit is een levensgevaarlijke situatie die we uiteraard afkeuren", stelt de zegsman.