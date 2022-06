Draymond Green scheldt, tiert en zuigt, maar Amerika geniet van zijn trash talk

Draymond Green gaat tekeer tegen scheidsrechter Josh Tiven tijdens het vijfde duel tegen Boston Celtics. Beeld AFP

Hij scheldt. Hij tiert. Hij zuigt. Probeert in het hoofd te kruipen van de concurrentie. En als de wedstrijd voorbij is, pakt hij thuis een microfoon om het nog eens dunnetjes over te doen. Welkom in het leven van Draymond Green, de dribbelende herrieschopper waar Amerika van smult.

Ook in de NBA Finals (tussenstand 3-2 tegen Boston Celtics, in de nacht van donderdag op vrijdag wacht in Boston het zesde – mogelijk beslissende – duel) maken Klay Thompson en meestal ook Stephen Curry ook de punten voor Golden State Warriors, maar het volk praat over die speler met de grote waffel.

Olie op het vuur

De 32-jarige point forward heeft – met drie titels op zak (2015, 2017 en 2018) – besloten dat de spotlights in deze best-of-sevenserie maar eens op hém moeten worden gericht, al geeft zijn spel daar statistisch weinig aanleiding toe. Hem afrekenen op kille cijfertjes is echter veel te makkelijk, weet coach Steve Kerr al jaren.

Green is de olie op het vuur bij de Warriors. De doorzetter belandde in 2014 door blessures bij de concurrentie in de basis en zorgt sindsdien voor de impact waar vedetten als Curry prima bij gedijen. “Hij scoort met zijn emotie en passie. En dat die passie soms overkookt, hoort nu eenmaal bij zijn spel,” zegt Kerr. “Draymond is de ultieme concurrent, die weet hoe je moet winnen. Die energie, die móét je in je team hebben.”

De succescoach is niet de enige die Greens kwaliteiten op waarde weet te schatten. Ook LeBron James is fan van de stoker. Voor welk team zou hij nog eens willen spelen, werd de Lakersvedette laatst gevraagd in HBO-talkshow The Shop. “De Warriors, zodat ik ook eens uitgekafferd kan worden door Draymond.”

In de NBA Finals vliegt Green volgens de experts verbaal toch echt uit de bocht, in al zijn bevlogenheid. Dat hij als analyticus tekende bij zender TNT, leidde al tot opgetrokken wenkbrauwen. Maar dat hij elke wedstrijd ook nog eens tot diep in de nacht gaat nabeschouwen voor een eigen show, is voor velen helemaal onbestaanbaar.

Vrijuit en kritisch

The Draymond Green Show is een hit in podcastland en veruit de populairste basketbalpodcast van de VS. Ook op YouTube scoort Green hoge cijfers met zijn afleveringen.

Na afloop van elke wedstrijd tegen de Celtics, post Green vanuit huis of zijn hotelkamer een nieuwe sessie van zo’n twintig minuten tot een half uur. Daarin praat hij vrijuit en kritisch over zijn eigen team, over de tegenstander, het publiek in Boston (“Zo luid, echt, ze zijn weerzinwekkend”) over zijn eigen optreden en de kritiek.

Met een microfoon voor zijn neus spaart hij niemand, ook zichzelf niet (“Ja, ik speelde belachelijk slecht, ik worstel”). Zo’n open boek, het is even wennen. Naar verluidt luistert de technische staf van de Celtics met bovenmatige interesse naar de vrije geest die zomaar in de ziel van de Warriors laat kijken.

Weinig punten

“Het is 2022, het hoort er allemaal bij,” meent coach Kerr, die zelf niet luistert, maar geen gevaar in de podcast ziet. Onbegrip oogst Green echter onder de experts. Oud-kampioen Isiah Thomas verwijt hem voortdurend een gebrek aan focus en ESPN-journalist Stephen A. Smith kan niet begrijpen waarom zo’n podcast ‘een prioriteit is, als je weinig punten maakt’.

De consensus onder zijn critici: die podcast leidt af. “Het helpt me juist, maakt mijn spel sterker,” houdt Green vol, genietend van de ophef die hij veroorzaakt. “Ik hoor al die blablabla echt wel, over dat ik ermee zou moeten stoppen, vooral vanuit de media. Sorry als mijn podcast beter scoort dan die van jullie, van mij hoef je niet naar me te luisteren. Maar of ik nou win, verlies, goed of slecht speel en straks weer die ring om m’n vinger heb (de winnaars van de NBA Finals krijgen een kampioensring, red): deze podcast blijft verschijnen.”